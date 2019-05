Er führte bereits mit zwei Sätzen, musste am Ende aber trotzdem kämpfen: Der deutsche Tennisstar Alexander Zverev hat die zweite Runde der French Open erreicht. Der 22-Jährige gewann gegen den Australier John Millman 7:6 (7:4), 6:3, 2:6, 6:7 (5:7), 6:3.

Den ersten Satz gewann Zverev knapp, obwohl er bereits mit zwei Breaks vorne lag. Der Trend wirkte sich auf das gesamte Match aus. Denn Zverev gewann zwar auch den zweiten Satz, musste danach aber um das Weiterkommen zittern.

Millman kam besser ins Spiel und hatte eine bessere Quote bei Breakbällen: Sieben von 13 Versuchen nutzte der 50. der Weltrangliste. Millmann gewann den dritten und vierten Satz und zwang Zverev in den entscheidenden fünften. Dort setzte sich der Deutsche spät ab und verwandelte seinen ersten Matchball nach 4:08 Stunden.

Zverev in der Formkrise

Durch seinen Erstrundensieg verhinderte Zverev das nächste frühe Aus bei einem Turnier innerhalb weniger Wochen. Ende April war der Weltranglistenfünfte bereits in der zweiten Runde des ATP-Turniers in Barcelona ausgeschieden. Im Turnier von Rom Mitte Mai scheiterte Zverev beim Auftaktmatch und sagte danach frustriert: "Ich habe gerade keine Lust, Tennis zu spielen."

Zur Vorbereitung auf die French Open hatte Zverev sich anschließend kurzfristig für ein Turnier in Genf gemeldet, das er am vergangenen Wochenende gewann.

Zverev finalement en 5⃣ sets !



La tête de série N°5 a dû batailler pour son entrée dans le tournoi... Il l’emporte 7-6(4), 6-3, 2-6, 6-7(5), 6-3 contre John Millman pour passer au 2e tour.#RG19 pic.twitter.com/5OzYJIh59p — Roland-Garros (@rolandgarros) 28. Mai 2019

Zverevs Gegner steht schon fest

Im Kampf um den Einzug in die dritte Runde trifft Zverev auf den schwedischen Qualifikanten Mikael Ymer. Vor Zverev hatten schon dessen Davis-Cup-Kollegen Jan-Lennard Struff und Philipp Kohlschreiber sowie Qualifikant Yannick Maden und Lucky Loser Oscar Otte die zweite Runde der Sandplatzveranstaltung erreicht.

Mona Barthel schied am Dienstag in der ersten Runde aus. Die 28-Jährige verlor 2:6, 4:6 gegen die Französin Caroline Garcia. Damit stehen von den sieben im Hauptfeld gestarteten deutschen Spielerinnen nur Andrea Petkovicund Laura Siegemund in Runde zwei.

Lendl bleibt Zverevs Trainer

Nach seinem Sieg bekräftigte Zverev, dass Ivan Lendl weiterhin sein Trainer ist. Der Hamburger bestätigte nach seinem Auftaktsieg dem TV-Sender "Tennis Channel", dass er und der achtmalige Grand-Slam-Sieger "nichts beendet haben, wir arbeiten weiter zusammen". Lendl werde ihn die gesamte Rasensaison betreuen.

In Paris ist Lendl trotz gegenteiliger Ankündigungen nicht vor Ort. Ende April hatte Zverev am Rande des ATP-Turniers in München erklärt, sein Coach werde wegen einer Allergie die Sandplatzsaison in Europa weitgehend verpassen, aber nach Roland Garros kommen. "Er kommt jetzt gleich nach den French Open, um mich auf die Rasensaison vorzubereiten", sagte Zverev.