Alexander Zverev hat die dritte Runde der French Open erreicht. Für den Sieg gegen Mikael Ymer aus Schweden benötigte die Nummer fünf der Welt 1:59 Stunden. Beim 6:1, 6:3, 7:6 (7:3) wurde es nur gegen Ende des letzten Satzes spannend, ansonsten diktierte Zverev das Duell mit starken Aufschlägen und präzisen Grundschlägen. Für Ymer, der auf Platz 148 der Weltrangliste steht, war es erst das zweite Match bei einem Grand-Slam-Turnier.

Auf dem neu errichteten Court Simonne Mathieu zeigte Zverev eine gute Leistung. Zwar leistete er sich 43 leichte Fehler, schlug dafür aber zwölf Asse und nutzte seinen dritten Matchball, um die Partie zu beenden.

Bei seiner ersten Partie beim Sandplatzturnier in Paris hatte sich Zverev gegen den Australier John Millman schwer getan: 4:08 Stunden und fünf Sätzen dauerte es, bis der 22-Jährige als Sieger feststand. Eine Niederlage hätte das nächste frühe Aus bei einem Turnier bedeutet. Ende April war Zverev bereits in der zweiten Runde des ATP-Turniers in Barcelona gescheitert, Mitte Mai in Rom sogar schon in seinem Auftaktmatch. Zur Vorbereitung hatte er spontan an einem Turnier in Genf teilgenommen und dieses auch gewonnen.

Zverevs nächster Gegner wird entweder der an Nummer 30 gesetzte Dusan Lajovic aus Serbien oder der Franzose Elliot Benchetrit. Bei der Viertrundenpartie geht es bereits um den Einzug ins Achtelfinale.