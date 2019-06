Alexander Zverev hat das Achtelfinale der French Open erreicht. In der dritten Runde des Sandplatzturniers gewann der deutsche Tennisstar 6:4, 6:2, 4:6, 1:6, 6:2 gegen den Serben Dusan Lajovic. Für Zverev ist es erst der vierte Achtelfinaleinzug bei einem Grand-Slam-Turnier. In der nächsten Runde trifft er auf den Weltranglistenzwölften Fabio Fognini. Zum zweiten Mal in Folge könnte Zverev dann das Viertelfinale in Paris erreichen.

"Im vierten Satz habe ich sehr schlecht gespielt. Auf Sand kann es dann ganz schnell laufen", sagte Zverev nach dem Spiel. Im entscheidenden Satz habe er aber gemerkt, dass sein Gegner müde wurde und das ausgenutzt.

3 hours and 3 minutes later, Zverev survives again!



In another 5-set thriller, Sascha outlasts Lajovic 6-4 6-2 4-6 1-6 6-2 for a place in the fourth round.#RG19 pic.twitter.com/rvAcX9vBvE — Roland-Garros (@rolandgarros) 1. Juni 2019

Wie schon in der ersten Runde musste Zverev über fünf Sätze gehen. Der 22-Jährige begann fahrig, Lajovic holte zwei Breakbälle und führte im ersten Satz bereits 3:1. Doch Zverev setzte zur Aufholjagd an und gewann vier Spiele in Folge zum Satzgewinn.

Im zweiten Satz spielte Zverev von Beginn an konzentrierter. Unterliefen ihm im ersten Satz noch sechs Doppelfehler, machte er im zweiten keinen einzigen mehr. Dafür nutzte die Nummer fünf der Weltrangliste zwei Breakbälle.

Zum Ende des zweiten Satzes schien Lajovic nicht mehr mithalten zu können, doch der 35. der Weltrangliste kam zurück, weil Zverev nicht konstant spielte. Im vierten Satz gelang Lajovic erneut ein frühes Break, danach gewann Zverev nur noch ein Spiel. Im Entscheidungssatz setzte Zverev sich jedoch früh mit zwei Breaks ab und nutzte seinen ersten Matchball nach rund drei Stunden. Schon im Vorjahr hatte Zverev fünf Sätze gebraucht, um Lajovic in der zweiten Runde der French Open zu besiegen.

Das Turnier in Paris hatte für Zverev in diesem Jahr mit einem knappen Fünf-Satz-Sieg gegen den Australier John Millman begonnen. In der zweiten Runde dominierte Zverev das Spiel gegen den Schweden Mikael Ymer.