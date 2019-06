Novak Djokovic vs. Alexander Zverev Marvin Rishi Krishan Game Novak Djokovic Auch bei seinem zweiten Service gerät Djokovic an den Rande eines Breaks, aber auch dieses Mal kommt er zurück und gewinnt das Spiel. Novak Djokovic vs. Alexander Zverev Marvin Rishi Krishan Djokovic wehrt beide Breakbälle ab und stellt auf 40:40. Novak Djokovic vs. Alexander Zverev Marvin Rishi Krishan Schöner Punkt, der dann am Ende von einem leichtfertigen Zverev-Fehler für Djokovic entschieden wird. Mit einem Stoppball will der 22.-Jährige seinen Gegner überraschen, spielt den Ball aber zu kurz und ins Netz. Novak Djokovic vs. Alexander Zverev Marvin Rishi Krishan 40:15! Zverev hat sich zwei Breakbälle erspielt. Novak Djokovic vs. Alexander Zverev Marvin Rishi Krishan Game Alexander Zverev Auch Zverev gewinnt sein erstes Aufschlagspiel und gibt Djokovic keine Chance zum Break. Novak Djokovic vs. Alexander Zverev Marvin Rishi Krishan Djokovic gleicht aus, Zverev antwortet mit einem Ass und hat einen Spielball. Novak Djokovic vs. Alexander Zverev Marvin Rishi Krishan Zverev geht in seinem eigenen Spiel 30:0 in Führung, dann entscheidet Djokovic einen sehenswerten Ballwechsel mit einer Vorhand Longline für sich. Novak Djokovic vs. Alexander Zverev Marvin Rishi Krishan Game Novak Djokovic "Djoko" wehrt den Breakball ab und gewinnt sein eigenes Aufschlagspiel. Ein Break zum Auftakt wäre ein überragender Start für Zverev gewesen. Novak Djokovic vs. Alexander Zverev Marvin Rishi Krishan Die Nummer eins der Welt schlägt zurück, 30:30. Novak Djokovic vs. Alexander Zverev Marvin Rishi Krishan Djokovic serviert und Zverev gewinnt gleich die ersten beiden Punkte. Novak Djokovic vs. Alexander Zverev Marvin Rishi Krishan Livecast started! Los geht's! Novak Djokovic vs. Alexander Zverev 6/6/19 12:42 PM Marvin Rishi Krishan Was den direkten Vergleich angeht, haben wir eine relativ kleine Stichprobe: Nur viermal haben sie gegeneinander gespielt: Zwei Siege konnten beide erringen. Interessant: Zverevs bislang größter Erfolg, der Gewinn der ATP Finals 2018, kam im Finale gegen "Djoko". Novak Djokovic vs. Alexander Zverev 6/6/19 12:39 PM Marvin Rishi Krishan Zverev ist ganze zehn Jahre jünger als sein Gegenüber und stand bei einem Grand-Slam noch nie im Halbfinale. Sein bestes Ergebnis, Viertelfinale bei den French Open, hat er bei diesem Turnier bereits eingestellt. Aktuell steht der Hamburger an Platz fünf der Weltrangliste. Novak Djokovic vs. Alexander Zverev 6/6/19 12:38 PM Marvin Rishi Krishan Zu den beiden Athleten: Djokovic ist 32 Jahre alt und führt, wie bereits erwähnt, die Weltrangliste an. 15 Titel hat der Serbe bei Grand-Slams gesammelt, bei den French Open hat es bislang aber erst einmal geklappt, 2016 im Finale gegen den Briten Andy Murray. Novak Djokovic vs. Alexander Zverev 6/6/19 12:31 PM Marvin Rishi Krishan Herzlich willkommen zum Viertelfinale der French Open! Der beste deutsche Profi Alexander Zverev trifft auf den Ersten der Weltrangliste: Novak Djokovic. Mein Name ist Marvin Rishi Krishan und ich begleite die Partie für Sie. Show more Tickaroo Liveblog Software