Ashleigh Barty vs. Markéta Vondroušová Sven Scharf Game Ashleigh Barty Mit einem wunderschönen Rückhandslice-Stopp holt sich Barty das 4:2. Ashleigh Barty vs. Markéta Vondroušová Sven Scharf Obwohl Ashleigh Barty keine 1,70 Meter groß ist, ist die Australierin eine starke Aufschlägerin. Vondrousova muss mindestens eins der nächsten drei Aufschlagsspiele von Barty gewinnen, sonst ist das Finale vorbei. Ashleigh Barty vs. Markéta Vondroušová Sven Scharf Game Markéta Vondroušová Oha, Vondrousova bringt ihr Spiel zu Null durch, das hatten wir auch noch nicht. Ashleigh Barty vs. Markéta Vondroušová Sven Scharf Game Ashleigh Barty Ashleigh Barty bringt ihren Aufschlag ohne Probleme durch - 3:1. Ashleigh Barty vs. Markéta Vondroušová Sven Scharf Game Markéta Vondroušová Der zweite Spielgewinn für Vondrousova, sie verkürzt auf 1:2. Ashleigh Barty vs. Markéta Vondroušová Sven Scharf Das könnte daran liegen, dass momentan nicht die ganz große Spannung herrscht. Ashleigh Barty vs. Markéta Vondroušová Sven Scharf Fast auf jeden der wenigen gut gespielten Punkte von Vondrousova folgt ein unnötiger Fehler. Die 19-Jährige kann einem fast leidtun. Ashleigh Barty vs. Markéta Vondroušová Sven Scharf Game Ashleigh Barty Barty holt sich auch dieses Spiel. Ashleigh Barty vs. Markéta Vondroušová Sven Scharf Was für eine Chance. Barty ist am Netz und Vondrousova muss den Ball einfach nur an ihr vorbeischieben, dann hat sie das Break. Sie spielt aber einen halbgaren Lobversuch - Einstand. Ashleigh Barty vs. Markéta Vondroušová Sven Scharf Vielleicht ist dieses Spiel mal eine Chance für Vondrousova, hier Selbstbewusstsein zu generieren. Es geht mehrfach über Einstand. Ashleigh Barty vs. Markéta Vondroušová Sven Scharf Ja, Barty hatte tatsächlich mal ihre Tennis-Karriere unterbrochen, um es als Cricket-Profi zu versuchen. Das lief auch ganz gut, aber sie hat das Tennis dann doch vermisst. Ashleigh Barty vs. Markéta Vondroušová Sven Scharf Vondrousova setzt einen relativ einfachen Schmetterball neben die Linie. Das wird hier wohl ein bitterer Nachmittag für die 19-Jährige. Ashleigh Barty vs. Markéta Vondroušová Sven Scharf Game Ashleigh Barty Und die Nummer acht der Welt startet gleich wieder mit einem Break. Schauspieler Hugh Jackman hat ihr zum Finaleinzug gratuliert, das scheint sie zu beflügeln. Ashleigh Barty vs. Markéta Vondroušová Sven Scharf Ja, das ging schnell. Die 19-jährige Vondrousova startete nervös und passiv in die Partie und lag schnell 0:4 zurück. Dann wurde sie etwas mutiger, machte aber viele Fehler. Mal schauen, ob die Tschechin im zweiten Satz den Mut beibehält und die Fehlerquote verringert. Ashleigh Barty vs. Markéta Vondroušová Sven Scharf Game Ashleigh Barty Und der erste Satz geht mit 6:1 an Ashleigh Barty. Ashleigh Barty vs. Markéta Vondroušová Sven Scharf Game Ashleigh Barty Aber dann hat sie Pech mit einem Netzroller, bei dem der Ball hoch ins Feld von Barty springt, die sich die Ecke aussuchen kann. Eine Vorhand von Vondrousova ins Netz hinterher - 1:5 aus ihrer Sicht. Ashleigh Barty vs. Markéta Vondroušová Sven Scharf Und plötzlich herrscht hier Einstand, stark von der 19-Jährigen. Ashleigh Barty vs. Markéta Vondroušová Sven Scharf Die zweite mit einem weiteren druckvollen Vorhand, diesmal cross gespielt. Ashleigh Barty vs. Markéta Vondroušová Sven Scharf Ein wunderschöner ansatzloser Stopp von Barty bringt ihr drei Breakchancen. Die erste wehrt Vondrousova mit einer Vorhand die Linie entlang ab. Ashleigh Barty vs. Markéta Vondroušová Sven Scharf Vondrousova agiert nun mehr, macht aber auch viele Fehler. 0:30. Ashleigh Barty vs. Markéta Vondroušová Sven Scharf Game Markéta Vondroušová Und da ist das Break für Vondrousova. Die Zuschauer applaudieren aufmunternd. Ist die Tschechin jetzt im Finale angekommen? Ashleigh Barty vs. Markéta Vondroušová Sven Scharf Jetzt mal eine Breakchance für die Außenseiterin, aber Barty übernimmt im folgenden Ballwechsel mal wieder die Initiative und scheucht ihre Gegnerin über den Platz. Einstand. Ashleigh Barty vs. Markéta Vondroušová Sven Scharf Vondrousova sollte nun versuchen, ins Spiel zu kommen, um dann im zweiten Satz da zu sein. Wenn sie weiter so agiert, könnte die Partie hier sehr schnell vorbei sein. Ashleigh Barty vs. Markéta Vondroušová Sven Scharf Game Ashleigh Barty Die Tschechin mit einem Rückhand-Slice ins Netz - 0:4 aus ihrer Sicht. Ashleigh Barty vs. Markéta Vondroušová Sven Scharf Vondrousova ist hier zu passiv, entweder Barty macht den Punkt oder den Fehler. Vondrousova spielt die Bälle nur zurück und wartet ab. Ashleigh Barty vs. Markéta Vondroušová Sven Scharf Erneut Breakchance für die Australierin, die dann aber auch mal einen Fehler macht. Eine krachende Vorhand landet im Netz. Einstand. Ashleigh Barty vs. Markéta Vondroušová Sven Scharf Game Ashleigh Barty Japp, die Australierin dominiert die ersten Minuten dieses Finals. Zu Null bringt sie ihr Service durch. Ashleigh Barty vs. Markéta Vondroušová Sven Scharf Game Ashleigh Barty In ihr erstes großes Finale startet sie aber nervös. Nach einigen leichten Fehlern gibt sie gleich ihr erstes Aufschlagspiel ab. Ashleigh Barty vs. Markéta Vondroušová Sven Scharf Vor diesen French Open kam Vondrousova nie über die 2. Runde bei einem Grand Slam hinaus, jetzt spielte sie sich ohne Satzverlust ins Finale. Ashleigh Barty vs. Markéta Vondroušová Sven Scharf Es ist das dritte Duell der beiden. Sowohl 2017 in Birmingham auf Rasen als auch 2018 in Cincinnati auf Hartplatz gewann Barty in zwei Sätzen. So richtig in Fahrt kam die Karriere der 19-jährigen Tschechin aber auch erst in diesem Jahr, in dem sie unter anderem zwei Endspiele erreichte. Ashleigh Barty vs. Markéta Vondroušová Sven Scharf Game Ashleigh Barty Mit einem Ass beendet die Australierin das Spiel zu 15. Ashleigh Barty vs. Markéta Vondroušová Sven Scharf Livecast started! Und schon geht es los. Barty, die aufgrund der vorher gezeigten Leistungen als Favoritin in die Partie geht, hat Aufschlag. Ashleigh Barty vs. Markéta Vondroušová 6/8/19 2:32 PM Sven Scharf Vondroušová ist aktuell die Nummer 38 der Welt, Barty steht auf Rang acht. Ashleigh Barty vs. Markéta Vondroušová 6/8/19 2:32 PM Sven Scharf Für beide Spielerinnen ist es das erste Grand-Slam-Finale. Vor den French Open war Bartys bestes Ergebnis bei einem der vier großen Turniere das Erreichen des Viertelfinals bei den Australien Open in diesem Jahr. Vondroušová hat Erfolge bei den Grand Slams nur im Juniorenbereich vorzuweisen - und das im Doppel. Da gewann sie die Australian Open und die French Open. Ashleigh Barty vs. Markéta Vondroušová 6/8/19 2:15 PM Sven Scharf Das bedeutet, dass auf dem Court Philipp-Chatrier gleich das Finale der Damen beginnen kann. Mit Ashleigh Barty und Marketa Vondrousova kämpfen da gleich zwei Spielerinnen um den Titel, bei denen man das nicht unbedingt erwartet hat. Ashleigh Barty vs. Markéta Vondroušová 6/8/19 2:13 PM Sven Scharf Das zweite Halbfinale der Herren zwischen Novak Djokovic und Dominic Thiem ist soeben zu Ende gegangen. Der Österreicher konnte sich in fünf Sätzen durchsetzen und trifft morgen im Finale in einer Neuauflage des Endspiels aus dem vergangenen Jahr auf Titelverteidiger Rafael Nadal.