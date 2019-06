+++ French Open im Liveticker +++ Kann Struff gegen Djokovic bestehen?

Novak Djokovic vs. Jan-Lennard Struff Florian Pütz Game Novak Djokovic Novak Djokovic vs. Jan-Lennard Struff Florian Pütz Livecast started! Los geht's! Djokovic hat den Aufschlag gewählt. Novak Djokovic vs. Jan-Lennard Struff 6/3/19 10:57 AM Florian Pütz Das Match von Alexander Zverev wollen wir natürlich nicht unterschlagen. Der Weltranglistenfünfte spielt gleich parallel gegen den Italiener Fabio Fognini. Ich halte Sie mit Updates zu dem Spiel auf dem Laufenden, der Fokus liegt aber auf Struff. Novak Djokovic vs. Jan-Lennard Struff 6/3/19 10:53 AM Florian Pütz Die Spieler kommen auf den Court. Den lauteren Jubel holt sich Djokovic ab. Besonders gut gefüllt ist das Stadion aber noch nicht. Vielleicht kommen da noch einige Struff-Fans. Novak Djokovic vs. Jan-Lennard Struff 6/3/19 10:43 AM Florian Pütz So, und wenn Sie sich jetzt fragen: Wann geht's denn endlich los? Dann kann ich ihnen ganz konkret sagen sagen: Gleich. Auf dem Court Philippe-Chatrier spielten seit elf Uhr Sofia Kenin und Ashleigh Barty. Das Match ist mittlerweile beendet: Barty gewann 6:3, 3:6, 6:0. Nun ist der Court frei und Jan-Lennard Struff gibt sich gleich die Ehre. Novak Djokovic vs. Jan-Lennard Struff 6/3/19 10:37 AM Florian Pütz Aber hat Struff auch das Potenzial, um Novak Djokovic zu besiegen? Sollte der Deutsche auch nur am Sieg schnuppern, wäre das eine große Überraschung. Djokovic ist nämlich nicht nur in bestechender Form, sondern auch noch aktueller Titelträger von Wimbledon, den US Open und der Australian Open. Natürlich ist der Djoker heiß darauf, auch in Paris zu gewinnen. Dann hielte der Serbe nach 2016 wieder alle Grand-Slam-Titel gleichzeitig. Christophe Ena / AP Novak Djokovic vs. Jan-Lennard Struff 6/3/19 9:50 AM Florian Pütz In der dritten Runde schlug Struff den favorisierten Kroaten Borna Coric, musste dafür aber ins Tie-Break. Novak Djokovic vs. Jan-Lennard Struff 6/3/19 9:40 AM Florian Pütz Sein Spitzname klingt niedlich, er selbst ist "gern nett" - aber spielen will niemand gegen ihn: Jan-Lennard "Struffi" Struff hat das Zeug, in Paris die Stars zu schlagen. Da hatte Kollege Florian Merkel einen guten Riecher, als er diesen Text zu Beginn der French Open schrieb. Novak Djokovic vs. Jan-Lennard Struff 6/3/19 8:59 AM Florian Pütz Endlich in der zweiten Woche eines Grand-Slam-Turniers: Jan-Lennard Struff hat sein Ziel erreicht und steht erstmals im Achtelfinale der French Open. Aber auf dem Court Philippe-Chatrier trifft der Warsteiner auf den Weltranglistenersten Novak Djokovic. Der hat auf seinem Weg in die Runde der letzten 16 noch keinen einzigen Satz verloren. Wer hier der Favorit ist, sollte also klar sein. Novak Djokovic vs. Jan-Lennard Struff 6/2/19 7:16 PM Marvin Rishi Krishan Herzlich willkommen zum Achtelfinale der French Open 2019. Jan-Lennard Struff trifft heute auf den Weltranglistenersten Novak Djokovic. Show more Tickaroo Liveblog Software