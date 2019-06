Novak Djokovic vs. Dominic Thiem Marvin Rishi Krishan 30:0 für Thiem, Djokovics Rückhand-Cross fliegt ins Aus. Novak Djokovic vs. Dominic Thiem Marvin Rishi Krishan "Djoko" serviert, Thiem ist 15:0 in Führung. Novak Djokovic vs. Dominic Thiem Marvin Rishi Krishan Game Dominic Thiem Bei eigenem Aufschlag hat Thiem mit Rückenwind überhaupt keine Probleme und lässt keinen einzigen Punkt liegen. Novak Djokovic vs. Dominic Thiem Marvin Rishi Krishan Game Novak Djokovic Der "Djoker" gewinnt sein Spiel, weil Thiem einen Lob zu kurz spielt. Novak Djokovic vs. Dominic Thiem Marvin Rishi Krishan Djokovic hat Aufschlag, mit Rückenwind. Am Netz leistet er sich eine Unkonzentriertheit, es steht 15:15. Novak Djokovic vs. Dominic Thiem Marvin Rishi Krishan Game Dominic Thiem Thiem gewinnt sein zweites Aufschlagspiel ohne Punktverlust. Novak Djokovic vs. Dominic Thiem Marvin Rishi Krishan Anscheinend war es nur ein kurzer Schauer. Das Match geht weiter. Novak Djokovic vs. Dominic Thiem Marvin Rishi Krishan In Paris ist der Himmel geplatzt, es regnet gerade ziemlich heftig. Das Spiel wurde vorerst unterbrochen. Novak Djokovic vs. Dominic Thiem Marvin Rishi Krishan Starke Pose. Vincent Kessler / Reuters Novak Djokovic vs. Dominic Thiem Marvin Rishi Krishan Game Dominic Thiem Auf der "schwierigeren" Seite kassiert Djokovic ein Break. Novak Djokovic vs. Dominic Thiem Marvin Rishi Krishan Zwei Breakbälle für Thiem. Sehr hohes Niveau von beiden, am Ende muss Djokovic einen Passierschlag am Netz abwehren und der Ball fliegt ins Aus. Novak Djokovic vs. Dominic Thiem Marvin Rishi Krishan Thiem gewinnt die ersten beiden Punkte von Djokovics Aufschlagspiel - ein Breakball ist in Sicht. Novak Djokovic vs. Dominic Thiem Marvin Rishi Krishan Game Dominic Thiem Ein Ass zum Spielgewinn. Novak Djokovic vs. Dominic Thiem Marvin Rishi Krishan Das sieht man auch bei seinem ersten Spiel, schnell geht er 40:15 in Führung. Novak Djokovic vs. Dominic Thiem Marvin Rishi Krishan Federer gegen Nadal ist natürlich ein Duell, dass Schlagzeilen generiert wie kein anderes. Dabei ist der eigentliche Kracher heute diese Partie hier. Denn auch wenn Djokovic die Weltrangliste anführt - Thiem ist auf Platz vier und auf Sand allemal ein würdiger Herausforderer. Novak Djokovic vs. Dominic Thiem Marvin Rishi Krishan Game Novak Djokovic Na gut - ohne Punktverlust gewinnt Djokovic das erste Spiel. Thiem hat auf der "schlechten" Seite begonnen - wie wir bereits im ersten Halbfinale zwischen Federer und Nadal bemerkt haben, weht ziemlich starker Wind in Paris, weshalb man von der unteren Seite aus gegen den Wind spielt. Novak Djokovic vs. Dominic Thiem Marvin Rishi Krishan Djokovic serviert zum Matchbeginn und gewinnt auch den ersten Punkt nach einem schönen Ballwechsel über 19 Schläge. Geht ja gut los! Novak Djokovic vs. Dominic Thiem Marvin Rishi Krishan Livecast started! Los geht's! Novak Djokovic vs. Dominic Thiem 6/7/19 2:05 PM Marvin Rishi Krishan Thiem stand letztes Jahr schon im Finale, verlor dort aber gegen Rafael Nadal. Nun bekommt er es mit der Nummer eins der Welt zu tun. Novak Djokovic vs. Dominic Thiem 6/7/19 2:03 PM Marvin Rishi Krishan Herzlich willkommen zum SPIEGEL-ONLINE-Liveticker ! Hier gibt es gleich das zweite Halbfinale der French Open zwischen Novak Djokovic und Dominic Thiem . Rafael Nadal hat heute Nachmittag Roger Federer besiegt und steht bereits im Finale. Show more Tickaroo Liveblog Software