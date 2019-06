+++ French Open im Liveticker +++ Federer gegen Nadal - der Klassiker im Halbfinale

Roger Federer vs. Rafael Nadal Marvin Rishi Krishan Nadal serviert von der oberen Seite mit Rückenwind und geht schnell 30:0 in Führung. Dann unterläuft ihm ein unnötiger Fehler, also 30:15. Roger Federer vs. Rafael Nadal Marvin Rishi Krishan Game Rafael Nadal Eine Breakchance zu viel, Federer spielt eine Vorhand ins Netz und Nadal geht mit zwei Spielen im ersten Satz in Führung. Roger Federer vs. Rafael Nadal Marvin Rishi Krishan Das macht Spaß. Nadal erspielt sich schon wieder einen Breakball, Federer wehrt diesen schon wieder ab. Wird dieses Spiel denn jemals entschieden? Roger Federer vs. Rafael Nadal Marvin Rishi Krishan Nix da. Federer schlägt ein Ass - Gleichstand. Roger Federer vs. Rafael Nadal Marvin Rishi Krishan Unfassbar! Federer spielt einen fiesen Stoppball, der Nadal ans Netz zwingt. Dort zeigen beide starke Reflexe und spielen zweimal hin und her - am Ende gewinnt Nadal den Punkt. Auch der nächste Ballwechsel endet zugunsten des Spaniers. Wieder Breakball. Roger Federer vs. Rafael Nadal Marvin Rishi Krishan Federer wehrt das Break ab, verliert den nächsten Punkt und muss das Break erneut abwehren. Mit einem Ass holt er sich schließlich den Vorteil und hat nun Spielball. Roger Federer vs. Rafael Nadal Marvin Rishi Krishan Breakball für Nadal. Der Aufschlag von der unteren Seite scheint bei den Windverhältnissen wirklich schwierig zu sein. Roger Federer vs. Rafael Nadal Marvin Rishi Krishan Nadal stürmt ans Netz und Federer versucht es gar nicht erst mit einem Passierschlag, sondern geht voll auf den Körper. Den Schlag kann Nadal nicht mehr abwehren. Roger Federer vs. Rafael Nadal Marvin Rishi Krishan Lächeln für das Foto vor der Partie. Die beiden nebeneinander geben eine ikonische Erscheinung ab. Julien de Rosa / EPA-EFE Roger Federer vs. Rafael Nadal Marvin Rishi Krishan Game Roger Federer Federer holt tatsächlich das Break gegen den "Sandplatzkönig". Ob der Wind ihm dabei geholfen hat? Nun muss er selbst von unten servieren. Roger Federer vs. Rafael Nadal Marvin Rishi Krishan Nadal setzt eine Vorhand ins Netz, es gibt einen Breakball für Federer. Roger Federer vs. Rafael Nadal Marvin Rishi Krishan Federer returniert gut und stürmt nach vorne ans Netz, wo er mit einem Volley Nadal einen Punkt abnimmt. Die nächsten beiden Punkte gehen aber wieder an den Spanier - Federer hat sich zwei nachlässige Fehler geleistet. Roger Federer vs. Rafael Nadal Marvin Rishi Krishan Der Wind wird hier zunehmend zu einem wichtigen Faktor. Gerade spielt derjenige, der unten steht, gegen den Wind - ein deutlicher Nachteil. Roger Federer vs. Rafael Nadal Marvin Rishi Krishan Game Roger Federer Starke Vorhand von Federer, gefolgt von einem Ass. Roger Federer vs. Rafael Nadal Marvin Rishi Krishan Wieder Seitenwechsel und Federer gewinnt bei eigenem Aufschlag die ersten beiden Punkte. Roger Federer vs. Rafael Nadal Marvin Rishi Krishan Game Rafael Nadal Auf Sand ist Nadal einfach der Goldene Standard des Herrentennis. Sein zweites Aufschlagspiel gewinnt der 33-Jährige ohne Punktverlust. Roger Federer vs. Rafael Nadal Marvin Rishi Krishan Tatsächlich ist an der Kleidung der beiden Profis gut zu erkennen, wie stark der Wind in der französischen Hauptstadt pfeift. Mit dem Ergebnis, dass Federer schon fünf und Nadal zwei unerzwungene Fehler unterlaufen sind. Roger Federer vs. Rafael Nadal Marvin Rishi Krishan Game Rafael Nadal Und da ist es schließlich, das Break. Schlechter kann das Match für Federer kaum beginnen. Roger Federer vs. Rafael Nadal Marvin Rishi Krishan Federer gleicht wieder aus, mit einer wuchtigen Vorhand holt sich Nadal aber den Vorteil und seinen dritten Breakball. Roger Federer vs. Rafael Nadal Marvin Rishi Krishan Nadal bekommt zwei Breakbälle, nachdem Federer eine Rückhand-Longline wieder verzieht - offenbar wird er gerade vom Wind gestört. Roger Federer vs. Rafael Nadal Marvin Rishi Krishan Seitenwechsel, Federer hat Aufschlag - und Nadal gewinnt die ersten beiden Punkte. Roger Federer vs. Rafael Nadal Marvin Rishi Krishan Game Rafael Nadal Der nächste Fehler, diesmal mit der Rückhand, entscheidet das erste Spiel. Roger Federer vs. Rafael Nadal Marvin Rishi Krishan Nadal hat erneut Vorteil, nachdem Federer eine Vorhand völlig verspringt und der Ball meterweit ins Aus fliegt. Roger Federer vs. Rafael Nadal Marvin Rishi Krishan Mit einem starken Aufschlag spielt Nadal in Federers Rückhand, der die Kugel nicht mehr über das Netz kriegt. Roger Federer vs. Rafael Nadal Marvin Rishi Krishan Und da hat Federer tatsächlich seinen ersten Breakball, es steht 40:30 für den Schweizer. Roger Federer vs. Rafael Nadal Marvin Rishi Krishan Nadals Vorhand gerät etwas zu weit, 30:30. Ein Break von Federer zum Auftakt wäre schon sehr überraschend. Roger Federer vs. Rafael Nadal Marvin Rishi Krishan Nadal serviert zum Matchbeginn. Bei diesem Turnier hat der Spanier erst einen Satz abgegeben, niemand konnte dem Sandplatzkönig wirklich gefährlich werden. Roger Federer vs. Rafael Nadal Marvin Rishi Krishan Livecast started! Los geht's! Roger Federer vs. Rafael Nadal 6/7/19 11:05 AM Marvin Rishi Krishan Zum 39. Mal treffen die beiden aufeinander - 23 Siege gab es für Nadal und 15 für Federer. Auf Sand gab es 15 Matches, wovon Nadal 13 gewonnen hat. Roger Federer vs. Rafael Nadal 6/7/19 10:49 AM Marvin Rishi Krishan Herzlich willkommen zum SPIEGEL-ONLINE-Liveticker ! Mein Name ist Marvin Rishi Krishan und ich begleite heute das Halbfinale der French Open für Sie. Dort kommt es zum Klassiker: Roger Federer trifft auf Rafael Nadal , der auf seinem Lieblingsbelag als Favorit gilt. In 15 Duellen auf Sand konnte Federer nur zweimal gewinnen, bei den French Open noch nie.