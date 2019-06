Stan Wawrinka vs. Roger Federer Marvin Rishi Krishan Game Roger Federer Stan Wawrinka vs. Roger Federer Marvin Rishi Krishan Game Stan Wawrinka Immer noch kein Break. Federer war dran, doch sein Landsmann verteidigt sein Aufschlagspiel gekonnt. Stan Wawrinka vs. Roger Federer Marvin Rishi Krishan Doch auch diesen Breakball wehrt Wawrinka ab. Am Netz zeigt der Schweizer starke Reflexe und sichert sich mit einem Stopp-Ball den Punkt. Stan Wawrinka vs. Roger Federer Marvin Rishi Krishan Ein Vorhandfehler ins Aus von Wawrinka gibt Federer die zweite Chance auf das Break. Stan Wawrinka vs. Roger Federer Marvin Rishi Krishan Breakball für Federer. Stan Wawrinka vs. Roger Federer Marvin Rishi Krishan Auch den nächsten Punkt sichert sich der 37-Jährige. Gibt es das erste Break der Partie? Stan Wawrinka vs. Roger Federer Marvin Rishi Krishan Was für ein Ballwechsel! 26-mal fliegt die gelbe Filzkugel hin und her - am Ende gewinnt Federer den Punkt. Stan Wawrinka vs. Roger Federer Marvin Rishi Krishan Game Roger Federer Resolut spielt der Gland-Slam-Rekordsieger sein Spiel zu Ende und lässt Wawrinka keine Chance für einen Break. Stan Wawrinka vs. Roger Federer Marvin Rishi Krishan Game Stan Wawrinka Im fünften Spiel wird es spannend, "Stan the Man" wehrt den Breakball aber ab. Mit einer schönen Vorhand gleicht er aus, dann bekommt er nach einer Rückhand Federers das Spiel. Stan Wawrinka vs. Roger Federer Marvin Rishi Krishan Game Roger Federer Beide Spieler gewinnen bisher souverän ihre Aufschlagspiele. Wawrinka hat erst einen einen Punktgewinn als Rückschläger, Federer erst drei. Stan Wawrinka vs. Roger Federer Marvin Rishi Krishan Game Stan Wawrinka Und auch das nächste Spiel geht einseitig aus. Zu Null gewinnt Wawrinka, auch weil Federer beim letzten Ballwechsel ein wenig Pech hat: Ein Netzroller bietet Wawrinka eine perfekte Gelegenheit zum Schmettern. Stan Wawrinka vs. Roger Federer Marvin Rishi Krishan Game Roger Federer Der Altmeister schlägt zurück. Ohne Punktverlust fertigt er das zweite Spiel ab. Stan Wawrinka vs. Roger Federer Marvin Rishi Krishan Game Stan Wawrinka Federer leistete sich seinerseits einige Unsauberkeiten, die Wawrinka nutzt. Mit seinem zweiten Ass sichert er sich das Spiel. Stan Wawrinka vs. Roger Federer Marvin Rishi Krishan Livecast started! Es geht los. Wawrinka startet mit zwei Fehlern in die Partie und schenkt Federer die ersten beiden Punkte. Stan Wawrinka vs. Roger Federer 6/4/19 12:08 PM Marvin Rishi Krishan "Moin Moin", haben die beiden bestimmt gesagt. Stan Wawrinka vs. Roger Federer 6/4/19 12:03 PM Marvin Rishi Krishan In ihren Karrieren haben sich die beiden Profis 25-mal duelliert. Federer, mit 37 Jahren drei Jahre älter als Wawrinka, gewann 22 dieser Partien. Interessant bei dieser Statistik: Wawrinkas Siege kamen allesamt auf Sand, zuletzt im Viertelfinale der French Open 2015. Stan Wawrinka vs. Roger Federer 6/4/19 11:57 AM Marvin Rishi Krishan Zur Bilanz der zwei Schweizer beim Sandplatz-Grand-Slam: Beide haben das Turnier einmal gewonnen, Federer 2009 und Wawrinka 2015. In den vergangenen drei Jahren hat Federer das Turnier stets verpasst, seit 2009 ist er nur einmal (2012) bis ins Halbfinale vorgedrungen. Sein Gegenüber kam ein Jahr nach seinem Triumph ins Halbfinale und 2017 noch einmal ins Finale. Vergangenes Jahr war aber schon in der ersten Runde Schluss. Stan Wawrinka vs. Roger Federer 6/4/19 11:51 AM Marvin Rishi Krishan Federer hatte in seinen bisherigen Matches in Paris keine großen Probleme mit seinen Gegnern. Wawrinka hingegen lieferte sich im Achtelfinale eine Fünf-Stunden-Schlacht mit Stefanos Tsitsipas. Stan Wawrinka vs. Roger Federer 6/4/19 11:40 AM Marvin Rishi Krishan Herzlich willkommen zum Viertelfinale der French Open 2019! Mein Name ist Marvin Rishi Krishan und ich begleite für Sie heute die Partie zwischen den beiden Schweizern Stan Wawrinka und Roger Federer. Show more Tickaroo Liveblog Software