Lange Menschenschlangen am Bois de Bologne, Gedränge auf dem Stade Roland Garros - Paris macht sich bereit für großes Tennis. Mit Rafael Nadal ist der Titelverteidiger ins bedeutendste Sandplatzturnier der Saison gestartet.

Der gut 15.000 Zuschauer fassende Court Philippe Chatrier ist das Wohnzimmer des Spaniers, seit er hier vor 14 Jahren seinen ersten von elf French-Open-Titeln feierte. Sein deutscher Herausforderer Yannick Hanfmann spielte am Montag dann auch nur kurz forsch auf, ansonsten erwies er sich als höflicher Gast: 2:6, 1:6, 3:6 hieß es nach nicht mal zwei Stunden.

Von Hanfmann waren beim zweiten Grand-Slam-Auftritt seiner Karriere keine Wunder zu erwarten. Im Gegensatz zu einem anderen Deutschen, der an diesem Montagabend (ab 18.30 Uhr, live bei Eurosport) seine erste Runde absolviert: Jan-Lennard Struff, 29, Nummer 44 der Weltrangliste, ist einer der gefährlichsten Spieler außerhalb der Setzliste. Die Formkurve des Deutschen zeigte zuletzt steil nach oben - ein Albtraumlos für einen der 32 gesetzten Spieler im 128er-Tableau.

REUTERS Yannick Hanfmann

Diesmal hat es den 20 Plätze höher eingestuften Denis Shapovalov getroffen. Der talentierte Kanadier dürfte sich nicht gefreut haben, als ihm dieser Gegner zugelost wurde. Mit seinen 1,96 Metern verfügt Struff über einen mächtigen Aufschlag, dazu kommen konstant druckvolle Grundschläge und die nötige Erfahrung, um in engen Spielsituationen die richtige Entscheidung zu treffen.

Dass er das Rüstzeug hat, um gegen die Großen der Tenniswelt zu bestehen, hat er zuletzt wieder beim Masters in Rom bewiesen, als er den Kroaten Marin Cilic bezwang. Es war bereits der dritte Erfolg in diesem Jahr gegen einen Top-Ten-Spieler, zuvor hatte er Siege gegen Shootingstar Stefanos Tsitsipas und Deutschlands große Tennishoffnung Alexander Zverev geschafft.

"Ich kann mir vorstellen, dass sich einige Spieler denken, 'Puuh, gegen den Jungen laufe ich nicht so gern in der ersten Runde'", sagte Struff dem SPIEGEL vor dem Turnier - westfälisch bodenständig, wie man es von dem Warsteiner gewohnt ist. "Struffi", wie Freunde und Fans ihn rufen, ist kein Mann der großen Worte. In Paris wolle er es "in die zweite Turnierwoche schaffen". Größenwahn klingt anders.

"Ich bin gerne nett"

Die zweite Turnierwoche, das Erreichen des Achtelfinales bei einem Grand-Slam-Turnier, das glückte Struff bislang nur einmal, vor drei Jahren in Paris. Seither hält er sich achtbar unter den besten 60 Tennisprofis der Welt, Rang 44 aktuell ist sein Karriere-High. Fehlt es "Struffi" an Durchsetzungsvermögen, um es ganz nach oben zu schaffen? Ist er gar: zu nett? "Ich bin gerne nett", sagt er zwischen zwei Trainingseinheiten in die Freisprechanlage seines Autos. "Aber ja, ich könnte schon ein bisschen mehr aus mir rauskommen."

Die Aura eines Nadal fasziniere ihn - "der Junge ist ein Tier". Auch Struff versuche, die Anspannung vor dem Spiel in Aggressivität umzumünzen: "Ohne diese Aggressivität ist es schwierig, mein Spiel durchzudrücken." Nervt es ihn, dass der Fokus der deutschen Sportpresse auf Alexander Zverev liegt, der am Dienstag gegen den Australier John Millman ins Turnier einsteigt (11 Uhr, Eurosport live)? Nö, "hat er sich verdient". Allein der Instagram-Account von Zverevs Familienhund Lövik hat mehr Follower als Struff.

Mit Zverev möchte man aber auch wirklich nicht tauschen. Von dem 22-Jährigen, Nummer fünf der Setzliste, erwarten die Tennisfans nicht weniger als den ersten deutschen Grand-Slam-Titel im Herrenbereich seit mehr als 20 Jahren. Zuletzt glückte Boris Becker ein solcher Erfolg, bei den Australian Open 1996. Zverev soll nun endlich in dessen Fußstapfen treten, die Ungeduld wächst - dabei sucht Deutschlands bester Tennisspieler seine Form. Immerhin, nach äußerst durchwachsenen Wochen und privaten Verwerfungen zeigt auch Zverevs Kurve nach dem Turniersieg in Genf nach oben.

Rampenlicht? Lieber nicht

Dagegen kann sich Struff voll und ganz auf sein Spiel konzentrieren, an seiner Aufschlagquote arbeiten, mit Coach Carsten Arriens am Spielsystem feilen. Rampenlicht? Lieber nicht.

Vielmehr klingt Struff erleichtert, gerade keine allzu großen Schlagzeilen mehr zu generieren. Eine frühere Trainerin hatte ihn auf Schadensersatz wegen ausstehender Provisionszahlungen verklagt und im vergangenen Jahr 250.000 Euro zugesprochen bekommen. "Das ist nicht spurlos an mir vorbeigegangen", sagt Struff. Die lokale Presse, die sich in Beschreibungen seiner Auftritte vor Gericht erging, ein Richter, der über einen urteilt - "ich musste erst mal lernen, damit umzugehen".

Fast ist man froh, dass er heute auf dem kleinen Nebenplatz Nummer sieben angesetzt ist, fernab von Menschenschlangen und Gedränge. Klarer Wettbewerbsvorteil für Struff.