French Open Struff bestätigt gegen Shapovalov seine starke Form

"Ich bin schon ein bisschen verprügelt worden", sagte Yannick Hanfmann nach seiner klaren 2:6, 1:6, 3:6-Niederlage gegen Sandplatzkönig Rafael Nadel. "Wenn meine Sachen besser funktioniert haben, hätte ich ihn ein bisschen mehr in Bedrängnis bringen können." Wie für Peter Gojowczyk und Rudi Molleker war so bei den French Open aber bereits in der ersten Runde Schluss. Nadal trifft nun in der zweiten Runde erneut auf einen Deutschen: Yannick Maden.

Für das deutsche Glanzlicht sorgte Jan-Lennard Struff, der in guter Form angereist war und das bestätigen konnte. Der Davis-Cup-Spieler Struff besiegte den an Nummer 20 gesetzten Kanadier Denis Shapovalov überzeugend in 2:10 Stunden 7:6 (7:1), 6:3, 6:4. "Shapo in drei Sätzen zu schlagen ist unglaublich", sagte er bei Eurosport.

Maden gelang es in einem sehr zähen Match im dritten Anlauf, erstmals die zweite Runde eines der vier Grand Slams zu erreichen. Der 29 Jahre alte Stuttgarter besiegte in einem 3:06 Stunden dauernden Duell zweier Qualifikanten Kimmer Coppejans aus Belgien 7:6 (7:0), 7:5, 6:3. Struff und Maden sind nach Philipp Kohlschreiber und Oscar Otte die bislang einzigen von zehn deutschen Männern, die ihr Auftaktmatch gewinnen konnten.

Alexander Zverev soll am Dienstag (11.00 Uhr) in das Turnier einsteigen, allerdings ist Regen vorhergesagt. Sein Bruder Mischa ist bei seiner achten Teilnahme in Roland Garros zum siebten Mal in der ersten Runde gescheitert.