Johanna Konta aus Großbritannien hat die US-Amerikanerin Sloane Stephens, die noch im Vorjahr im Finale der French Open gestanden hatte, deutlich besiegt und hat das Halbfinale erreicht. 6:1, 6:4 stand es nach einer Stunde und elf Minuten für die 28-Jährige.

Im zweiten Satz punktete Konta bei achtzehn aufeinanderfolgenden Aufschlägen und leistete sich erst dann einen Doppelfehler. Es war der einzige Punkt, den sie in diesem finalen Satz bei eigenem Aufschlag abgab.

Auch Stephens zeigte sich beeindruckt von der Form ihrer Gegnerin. "Sie hat wirklich stark aufgeschlagen. Man kann wenig tun, wenn jemand so spielt", sagte die 26-Jährige. "Sie hat heute definitiv ihr Spiel gespielt, ich hatte keine Chance, in das Match zu kommen. Manchmal läuft es so."

Im Halbfinale am Donnerstag trifft Konta nun entweder auf die Tschechin Marketa Vondrousova oder Petra Martic aus Kroatien.

Der Halbfinaleinzug Kontas war der erste einer britischen Spielerin seit 1983, als Jo Durie die Runde der letzten Vier in Roland Garros erreichte. Der bislang letzte britische Finaleinzug bei den Frauen war Sue Barker 1976 gelungen, die sich den Titel im Endspiel sichern konnte.