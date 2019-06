Rafael Nadal bleibt der Sandplatzkönig: Der spanische Tennisstar hat das Finale der French Open in Paris 6:3, 5:7, 6:1, 6:1 gegen den Österreicher Dominic Thiem gewonnen. Es ist Nadals zwölfter Sieg in Roland Garros, er baute seine Rekordserie damit aus. Auf Platz zwei in dieser Statistik liegt der Schwede Björn Borg mit sechs Siegen.

Thiem verpasste es damit, für die Finalniederlage im vergangenen Jahr Revanche zu nehmen. Immerhin gelang es dem 25-Jährigen diesmal, Nadal einen Satz abzunehmen. Im Halbfinale hatte Thiem den Weltranglistenersten Novak Djokovic geschlagen, Nadal hatte Roger Federer bezwungen.

Der erste Satz entwickelte sich zu einem intensiven und hochklassigen Schlagabtausch. Thiem forderte Nadal ein ums andere Mal und holte sich auch das erste Break zur 3:2-Führung. Der Spanier konterte mit einem Re-Break - und nahm Thiem noch einen weiteren Aufschlag ab. Nach 56 Minuten hatte er den Satz für sich entschieden.

Satzverlust und direkter Gegenschlag

Der zweite Satz war weniger spektakulär, beide Spieler brachten ihre Aufschlagspiele weitgehend problemlos durch - bis Nadal beim Stand von 5:6 in Nöte geriet. Thiem lag plötzlich 40:15 in Führung - und sicherte sich das erste Break des Satzes und damit nach 51 Minuten auch den Satzausgleich.

Doch der Satzverlust schien Nadal nicht zu verunsichern - im Gegenteil: Der Rekord-Sieger von Paris nahm Thiem in nicht einmal neun Minuten zwei Aufschläge ab - und brachte seinen eigenen durch. Eine beeindruckende Antwort. Der Satz war vorentschieden - und Nadal holte ihn sich dann auch.

Im vierten Satz sah es dann ähnlich aus: Wieder ging Nadal 3:0 in Führung - und wieder konnte Thiem dem Spiel des 33-Jährigen nichts entgegensetzen. Mit seinem zweiten Matchball beendete Nadal nach 3:01 Stunden die Partie. Es ist sein insgesamt 18. Grand-Slam-Titel - zwei weniger als Federer.