Dominic Thiem vs. Rafael Nadal 6/9/19 1:03 PM Marco Fuchs Das letzte Aufeinandertreffen der beiden gab es beim Turnier in Barcelona - damals gewann in zwei Sätzen Dominic Thiem. Ein gutes Omen für heute? Dominic Thiem vs. Rafael Nadal 6/9/19 1:02 PM Marco Fuchs Der Walk on Court: Thiem betritt den Platz, Nadal folgt. Dominic Thiem vs. Rafael Nadal 6/9/19 12:59 PM Marco Fuchs Das Schöne am heutigen Finale: Natürlich ist Nadal Favorit, er wird aber sehr gutes Tennis zeigen müssen, um Thiem zu bezwingen. Der Österreicher war in den vergangenen Jahren derjenige, der auf Sand vielleicht am nächsten an den Spanier herangekommen ist. Und selbst in der Niederlage würde noch ein Rekord warten: bislang konnte noch keiner Nadal im French-Open-Finale in einen fünften Satz zwingen können. Dominic Thiem vs. Rafael Nadal 6/9/19 12:50 PM Marco Fuchs Die Wetterbedingungen sind heute kein Minus für Thiem. Es ist angenehm temperiert und nicht so hitzig, wie wir es in den vergangenen zwei Wochen bereits häufiger erlebt haben. Dominic Thiem vs. Rafael Nadal 6/9/19 12:47 PM Marco Fuchs Dominic Thiem vs. Rafael Nadal 6/9/19 12:45 PM Marco Fuchs Thiem wäre erst der dritte Spieler, der Nadal bei den French Open schlagen kann: 2009 gelang dies dem Schweden Söderling, 2015 Djokovic. 2016 konnte er zu seinem Drittrundenmatch verletzt nicht antreten. Dominic Thiem vs. Rafael Nadal 6/9/19 12:37 PM Marco Fuchs Ungleich schwerer tat sich Thiem gegen den topgesetzten Novak Djokovic: Er gewann in fünf hart umkämpften Sätzen. Srdjan Suki/EPA Dominic Thiem vs. Rafael Nadal 6/9/19 12:30 PM Marco Fuchs Im Halbfinale untermauerte Nadal seine Ausnahmestellung in Paris: Locker und leicht setzte er sich in drei Sätzen gegen Roger Federer durch. Philippe Lopez/AFP Dominic Thiem vs. Rafael Nadal 6/9/19 12:26 PM Marco Fuchs Bereits im vergangenen Jahr lautete das Finale Nadal vs Thiem. Damals siegte Rafa 6:4, 6:3, 6:2. Dominic Thiem vs. Rafael Nadal 6/9/19 12:21 PM Marco Fuchs Herzlich willkommen zum letzten Ausrufezeichen dieser French Open. Rafael Nadal steht zum zwölften Mal im Finale, die ersten elf hat er gewonnen. Kann der Österreicher Dominic Thiem diese Serie brechen? Es wäre sein erster Sieg bei einem Grand-Slam-Turnier.