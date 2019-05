Zum ersten Mal seit vier Jahren tritt Roger Federer wieder bei den French Open in Paris an. In seiner Erstrunden-Partie gegen Lorenzo Sonego aus Italien hatte der Grand-Slam-Rekordsieger keine Probleme: Nach 1:41 Stunden stand Federer als Sieger fest, alle drei Sätze (6:2, 6:4, 6:4) hatte der 37-Jährige für sich entschieden.

Erst im dritten Satz sah es für kurze Zeit so aus, als könne der Weltranglisten-73. Sanego noch einmal kurz für Spannung sorgen. Federer erspielte sich aber zwei Breakbälle und nutzte gleich seine erste Gelegenheit, um das Match zu beenden.

Drei Jahre in Folge hatte Federer die French Open ausgesetzt. Erst einmal (2009) in seiner Karriere hatte die aktuelle Nummer drei der Welt das Sandplatzturnier gewinnen können. Als Topfavorit geht erneut der elfmalige Sieger Rafael Nadal in das Turnier. Auch Novak Djokovic und der Österreicher Dominic Thiem gelten als stärkere Titelkandidaten als Federer.

In der nächsten Runde trifft Federer nun auf den Deutschen Oscar Otte, der sich 6:3, 6:1, 4:6, 6:0 gegen Malik Jaziri aus Tunesien durchgesetzt hat. Otte war für Nick Kyrgios (Absage) ins Hauptfeld nachgerückt. Der beste deutsche Spieler, Alexander Zverev, spielt am Dienstag gegen den Australier John Millman. Bei den Frauen ist Angelique Kerber bereits ausgeschieden.