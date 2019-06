Simona Halep ist bei den French Open im Eiltempo ins Viertelfinale eingezogen. Die an Position drei gesetzte Rumänin siegte gegen die 18 Jahre alte Iga Swiatek in 45 Minuten mit 6:1, 6:0.

Halep war die einzige der Top sechs der Setzliste, die bei den diesjährigen French Open überhaupt noch in der vierten Runde dabei war. Stattdessen hatten es gleich drei Teenager ins Achtelfinale geschafft. Das gab es bei einem Grand Slam zuletzt vor zehn Jahren.

Mit Marketa Vondrousova war die erste von ihnen bereits am Sonntag in beeindruckender Manier ins Viertelfinale weitergezogen. Am Montag folgte ihr nun Amanda Anisimova aus den USA. Die 17-Jährige erreichte ihr erstes Grand-Slam-Viertelfinale ähnlich souverän: In 70 Minuten gewann sie gegen die Spanierin Aliona Bolsova 6:3 und 6:0.

Einzig Halep konnte sich erfolgreich gegen den Angriff des Nachwuchses wehren. Zumindest vorerst. Im Viertelfinale trifft die Siegerin von 2018 am Mittwoch auf Anisimova.