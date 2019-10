Früherer UFC-Champion Conor McGregor steigt wieder in den Käfig

Der ehemalige irische Mixed-Martial-Arts-Star Conor McGregor hat nach seinem zweiten Rücktritt ein erneutes Comeback angekündigt. McGregor wird am 18. Januar in Las Vegas den ersten von drei für 2020 geplanten Kämpfen bestreiten, das gab der 31-Jährige auf einer Pressekonferenz in Moskau bekannt.

Wer der Gegner von McGregor werden soll, steht allerdings noch nicht fest. Laut ESPN kommen die beiden US-Amerikaner Donald Cerrone und Justin Gaethje infrage.

Seinen letzten Fight bestritt McGregor im Oktober 2018 gegen den Russen Chabib Nurmagomedow, dem er durch K.o. (Aufgabe nach Würgegriff) unterlag. Anschließenden kam es zur Massenschlägerei, weshalb beide Kämpfer monatelang gesperrt wurden.

Später sorgte McGregor unter anderem für Schlagzeilen, weil er in Miami das Handy eines Fans zerstörte und festgenommen wurde.

McGregor wünscht sich nun eine Revanche gegen Nurmagomedow in Moskau. "Das ist der Kampf, den wir wollen", sagte der Ire, "die Menschen in Russland verdienen das." McGregor, der vor zwei Jahren einen aufsehenerregenden Kampf gegen den früheren Boxweltmeister Floyd Mayweather verloren hatte, war im April 2016 und im März 2019 vom Vollkontaktsport Mixed Martial Arts zurückgetreten.