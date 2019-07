Auf einmal waren da die Füße von Katie Ledecky. "Da dachte ich, oh mein Gott", sagte Sarah Köhler nach diesem WM-Finale, in dem sie als viertschnellste Schwimmerin den 32 Jahre alten deutschen Rekord über 800 Meter Freistil deutlich unterboten hatte.

Katie Ledecky, das ist jene Überschwimmerin, die vor diesen Weltmeisterschaften als unschlagbar galt. Jener US-Superstar, der dann im koreanischen Gwangju eben doch besiegt wurde, sich anschließend aus gesundheitlichen Gründen für die 200 und die 1500 Meter abgemeldet hatte, um sich später angeschlagen über 800 Meter dann doch noch ein Erfolgserlebnis zu holen. Von jener Ausnahmeathletin, die die langen Strecken üblicherweise mit mehreren Längen Vorsprung dominiert, hatte Köhler also plötzlich die Füße vor sich.

"An den Füßen von Ledecky" könnte nach acht Tagen internationaler Titelkämpfe für das stehen, was Bernd Berkhahn den deutschen Beckenschwimmern vor der WM mit auf den Weg gegeben hatte: "Wir wollen hier in der Weltspitze mitspielen und für Aufmerksamkeit sorgen", hatte der neue Teamchef gesagt.

Wellbrock der Star, Köhler die Überraschung

Gelungen war dies vor allem Florian Wellbrock. Der 21-Jährige war der Star dieser WM aus deutscher Sicht, wegen seiner historischen Goldrennen in Becken und Freiwasser, aber auch wegen des begleitenden Comebacks.

Köhler indes war mit Gold in der Freiwasserstaffel, Silber über 1500 Meter Freistil, Rang vier über 800 Meter und zeitlichen Verbesserungen von insgesamt neun beziehungsweise vier Sekunden auf diesen beiden Beckenstrecken die Überraschung dieser Titelkämpfe.

Nun ist es nicht so, dass die Weltspitze stillstehen würde. Im Gegenteil. In den meisten Disziplinen entwickelt sich das Schwimmen rasant. Zehn Weltrekorde wurden allein bei dieser WM unterboten. Ein weiterer Leistungssprung steht der Schwimmwelt im kommenden Jahr bevor. Schließlich beginnt mit dem heutigen Tag die Olympiasaison. Und im kommenden Sommer in Tokio will auch der Deutsche Schwimmverband (DSV) nach zwei Sommerspielen ohne olympische Becken-Medaillen endlich wieder Erfolge feiern.

Die Staffeln feiern ihre eigenen Erfolgserlebnisse

Ob sich die Chancen dafür unter der nach dem Rücktritt von Chefbundestrainer Henning Lambertz im Dezember neuen formierten sportlichen Führung nun erhöht haben, bleibt schwer vorauszusagen, wird es doch wie in den Spielen zuvor zunächst weiter auf einige wenige Leistungsträger ankommen. Das immerhin zeigten die gestern zu Ende gegangenen Titelkämpfe. Und das sind neben Wellbrock und Köhler nun mal auch jene, die schon 2016 für Medaillen sorgen sollten - und doch unter ihren Möglichkeiten blieben.

Fakt ist aber auch: Es haben sich bei der WM alle sieben olympische Staffeln mit einem Platz unter den Top zwölf Nationen für Tokio 2020 qualifiziert. Immerhin. Mit neun Einzelfinalteilnahmen kam das durch entschärfte Normen deutlich vergrößerte deutsche Team zudem auf fünf Einzelendläufe mehr als noch vor zwei Jahren. In Budapest hatte der DSV mit einer Silbermedaille und vier Finals sein schlechtestes WM-Ergebnis der Geschichte erzielt.

Der Plan der neuen Führung, den Topschwimmern mehr Freiheiten in der täglichen Arbeit zu gewähren, ist also weitgehend aufgegangen, neben Wellbrock und Köhler überzeugte Lagenschwimmer Philip Heintz nach langer Verletzungspause ebenso wie nach langer Durststrecke Marco Koch, 2015 der vor Wellbrock letzte deutsche Weltmeister. Franziska Hentke wiederum, immerhin als Vize-Weltmeisterin angereist, hatte mit ihrem vierten Platz über 200 Meter Schmetterling eine große Goldchance liegengelassen.

Nachwuchs sorgt für Hoffnung

Außerdem schien sich auszuzahlen, durch die abgeschwächten Qualifikationszeiten auch die Jugend früher an die Elite heranzuführen. Neue Gesichter wie die 17 Jahre alte Anna Elendt, die überraschend das WM-Finale über 50 Meter Brust erreichte und dort Siebte wurde, oder die 18 Jahre alte Angelina Köhler konnten so bereits ohne Druck Erfahrungen bei einem häufig überwältigenden Großereignis sammeln. Beide steckten mit ihrer teils fassungslosen Begeisterung über diese WM auch das Team an.

Hier liegt aber auch das eigentliche Problem des deutschen Schwimmsports. Will man an alte Erfolge anknüpfen, muss die viel zu lange vernachlässigte Nachwuchsarbeit ins Zentrum der Reformen gerückt werden.

Der Verband sollte die Leistungsträger bestmöglich unterstützen, ja. Kernaufgabe der neuen DSV-Spitze muss jedoch sein, zu klären, warum in Deutschland so viele Talente durchs Raster fallen, warum immer wieder starke Ergebnisse bei internationalen Jugend-Meisterschaften erzielt werden, diese Schwimmer aber nicht den Anschluss an die erste Reihe finden. Antworten und Ideen gab es immer wieder, konsequent und nachhaltig an der Stärkung der Basis gearbeitet wird indes nicht.

Diese Arbeit ist nicht so ruhmreich, wie sich mit historischem Doppelgold schmücken zu können. Sie ist aber umso notwendiger, um regelmäßig Schwimmer in die Spitze zu führen, die sich darüber freuen, die Füße eines Superstars vor sich zu haben.