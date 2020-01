Volleyball-Matchwinner Grozer "Mit ihm ist alles möglich"

Das Lob erreichte Georg Grozer von allen Seiten. Mitspieler und Fans feierten den Matchwinner der deutschen Volleyball-Nationalmannschaft nach dem erfolgreichen Auftakt in die Olympia-Qualifikation gleichermaßen - doch Grozer blieb gewohnt bescheiden.

"Ich fühle mich nicht als Star", sagte der 35-Jährige nach dem 3:0 (25:19, 25:22, 25:20) gegen Tschechien: "Ich weiß, dass ich vielleicht schon mehr erreicht habe als andere. Aber ich bin ein Spieler wie alle anderen."

Und doch ist er einer, der mit außergewöhnlichen Fähigkeiten das Niveau des Teams anhebt und die Mannschaft mitreißen kann. Gegen Tschechien schlug Grozers Stunde am Ende des zweiten Satzes: Der für seine Schlaghärte berüchtigte Spieler legte eine beeindruckende Aufschlagserie auf das Parkett, leitete sieben Punkte in Folge ein und drehte fast im Alleingang einen 18:22-Rückstand zum Satzgewinn. "Ich habe Glück gehabt", sagte Grozer und lachte.

Seine Mitspieler gerieten ins Schwärmen. "Georg ist Georg. Mit ihm ist alles möglich", sagte Libero Markus Steuerwald, "er hat uns den Arsch gerettet."

Grozers Zeit im Nationaltrikot, das steht fest, neigt sich dem Ende. Spätestens nach den Sommerspielen in Tokio wird er seine DVV-Laufbahn beenden. Ob er wirklich noch so lange für den Verband spielt, hängt vom Erfolg beim Qualifikationsturnier in Berlin ab.

Der Grundstein für ein erfolgreiches Turnier vor dem zweiten Spiel am Montag gegen Belgien (20.10 Uhr Sport1) ist dank des Erfolgs gegen Tschechien gelegt - vor allem dank Grozer.