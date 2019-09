Europameisterin Gesa Felicitas Krause hat bei der Leichtathletik-WM in Doha erneut Bronze über 3000 Meter Hindernis gewonnen. Die 27-Jährige lief in der deutschen Rekordzeit von 9:03,30 Minuten hinter der neuen Weltmeisterin und Weltrekordlerin Beatrice Chepkoech aus Kenia (8:57,84) und Titelverteidigerin Emma Coburn aus den USA (9:02,35) ins Ziel und holte die erste Medaille für das deutsche Team in Katar. Vor vier Jahren in Peking hatte Krause ebenfalls WM-Bronze gewonnen.

"Es war am Ende eine Willensentscheidung", sagte Krause nach dem Rennen. Vor allem am Anfang "sind wir schon am Limit gelaufen".

Krause, 2017 in London nach einem Sturz unglückliche WM-Neunte, ist nun hinter Russlands Ex-Weltrekordlerin Gulnara Galkina (8:58:81) die zweitschnellste Europäerin der Geschichte. "Das war nicht die Arbeit von einem Jahr, sondern von zehn Jahren", sagte Krauses Trainer Wolfgang Heinig im ZDF.

Olympiasiegerin Ruth Jebet (Bahrain) fehlte in Doha nach einer Suspendierung wegen eines positiven Dopingtests.