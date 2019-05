Als Tour-de-France-Renndirektor Christian Prudhomme im Oktober in Paris die Strecke der 106. Frankreich-Rundfahrt vorstellte, war Tom Dumoulin gerade irgendwo in den Bergen Nepals. Dort verbrachte er mit seiner Frau die Flitterwochen. "Wir waren in einer Hütte auf 3000 Meter Höhe und als wir endlich etwas Wi-Fi hatten, um die Strecke sehen zu können, war ich erst mal enttäuscht." So erzählte es Dumoulin bei der Teampräsentation seiner Mannschaft Sunweb im Januar.

Dumoulin stand vor einem Dilemma. "Wir waren uns eigentlich schon sicher, dass wir 2019 alles auf die Tour setzen", sagte der Niederländer. "Aber nach der Präsentation der Strecke habe ich plötzlich angefangen zu überlegen, ob das wirklich so eine gute Idee ist." Das Ergebnis dieser Überlegungen ist ein Planwechsel. Dumoulin konzentriert sich nun auf den 102. Giro d'Italia, der am Samstag mit einem 8,2 Kilometer langen Einzelzeitfahren in Bologna beginnt.

Hochklassiges Favoritenfeld

Dumoulin, in der vergangenen Saison Zweiter bei Giro und Tour, ist nicht der einzige Topfahrer, der in diesem Jahr beim Giro an den Start geht. Das Teilnehmerfeld ist herausragend besetzt. Weitere prominente Namen sind Primoz Roglic (Jumbo-Visma), Vuelta-Sieger Simon Yates (Mitchelton-Scott), Vincenzo Nibali (Bahrain-Merida) oder Miguel Angel Lopez (Astana). Hinzu kommen noch einige weitere Fahrer mit Ambitionen auf einen Platz unter den besten fünf oder besser. Der Giro könnte damit die beste Rundfahrt des Jahres werden.

Das sind die Giro-Favoriten Er ist der überragende Mann der bisherigen Saison: Primoz Roglic (Jumbo-Visma) hat mit der Tirreno-Adriatico, der Tour de Romandie und der UAE-Tour bereits drei Rundfahrten gewonnen und damit ein Topfavorit. Hinzu kommt, dass die Giro-Strecke mit drei Einzelzeitfahren hervorragend zu seinen Fähigkeiten passt. Bei der Tour de France verpasste Roglic im vergangenen Jahr als Vierter nur knapp das Podest. Beim Giro soll es nun das erste Podium bei einer Grand Tour werden. Mindestens. Für den 29-Jährigen, der erst 2016 Profi geworden ist, könnte 2019 das große Jahr werden. Die ersten Monate des Radsport-Jahres sind nicht die Monate des Tom Dumoulin (Sunweb). So war es auch in diesem Jahr mit durchwachsenen Ergebnissen. Aber davon darf man sich nicht täuschen lassen. Rechtzeitig zu den Großereignissen schafft es Dumoulin nämlich immer wieder zuverlässig zur Topform. Im vergangenen Jahr wurde er Zweiter beim Giro und Zweiter bei der Tour. Jetzt strebt Dumoulin seinen zweiten Giro-Sieg nach 2017 an. Auch der Zeitfahrspezialist profitiert von den vielen Kilometern im Kampf gegen die Uhr. Aber auch im Hochgebirge hat sich der Niederländer inzwischen zu den besten der Welt entwickelt. Dumoulin ist ein Topfavorit. Mit dem Giro hat Simon Yates (Mitchelton-Scott) noch eine Rechnung offen. Im vergangenen Jahr schien ihm der Sieg nach zwei Wochen nicht mehr zu nehmen, bis er in der letzten Woche spektakulär einbrach. Mit dem Gesamtsieg bei der Vuelta im Herbst bewies Yates dann aber, dass er große Rundfahrten gewinnen kann. Damit gehört er auch in diesem Jahr wieder zum Kreis der Topfavoriten. In den Bergen ist er meistens vorne dabei. Im Zeitfahren hat sich Yates in den letzten Jahren aber auch verbessert. Und da die Zeitfahr-Etappen eher bergig verlaufen, dürfte er da nicht zu viel Zeit auf die Spezialisten verlieren. Mit inzwischen 34 Jahren befindet sich der Vincenzo Nibali (Bahrain-Merida) im Herbst seiner Karriere. Doch in diesem Jahr hat der Italiener noch einmal große Pläne: Er will erst den Giro und anschließend die Tour gewinnen. Ob dieser Plan aufgehen wird, ist aber fraglich. An der Mission Double sind in den vergangenen Jahren zahlreiche Fahrer gescheitert. Nibali versucht es trotzdem. Auch wenn sich das bei der Tour rächen könnte - beim Giro zählt ein frischer Nibali zu den Mitfavoriten. "Meine Form ist genau da, wo sie sein sollte", sagt er. Mit seinem Sieg könnte Nibali außerdem der älteste Gesamtsieger in der Geschichte der Rundfahrt werden. Im Frühjahr gewann das Team Astana zeitweise alles, was es im Radsport zu gewinnen gab. Mit dem Kolumbianer Miguel Ángel Lopez hat man einen Fahrer, der die Siegesserie beim Giro fortsetzen könnte. Im vergangenen Jahr landete Lopez sowohl beim Giro als auch bei der Vuelta als Dritter auf dem Podium. Die schweren Etappen mit den insgesamt sieben Bergankünften sollten Lopez liegen, er ist ein Mitfavorit. Lopez darf bei den Einzelzeitfahren aber nicht zu viel Zeit auf die anderen Favoriten verlieren. Den Wechsel 2018 von Sky (heute Ineos) zu Movistar hat sich Mikel Landa vermutlich anders vorgestellt. Er wollte aus der Rolle des Edelhelfers von Kapitän Chris Froome heraus und selbst um Siege bei Grand Tours fahren. Geklappt hat das bislang noch nicht. Bei der Tour de France im vergangenen Jahr wurde Landa Siebter. Das Problem: Bei Movistar ist er auch nicht unumstrittener Anführer, sondern muss sich die Rolle mit Nairo Quintana und Alejandro Valverde teilen. Nun ist er in Abwesenheit des verletzten Valverdes Kapitän - und im Kreis der Mitfavoriten. Landa peilt nun den ersten großen Rundfahrtsieg seiner Karriere an. Den Giro hatte man sich bei Ineos anders vorgestellt. Eigentlich war der Kolumbianer Egan Bernal als Kapitän eingeplant. Der fällt nun aber nach einem Trainingssturz mit einem Schlüsselbeinbruch aus. Einen klaren Kapitän gibt es bei Ineos deshalb (noch) nicht. Ein Kandidat ist Ivan Sosa, gerade einmal 21 Jahre alt, und ebenfalls Kolumbianer. Bei der "Tour Colombia 2.1" im Februar landete Sosa in der Gesamtwertung auf Platz zwei - vor seinem Teamkollegen Bernal und anderen prominenten Fahrern wie Nairo Quintana. In den Bergen gehört Sosa schon zu den Besten, trotzdem hat er eher Außenseiterchancen. Ob er schon drei Wochen konstant auf höchstem Niveau fahren kann, ist fraglich. Dasselbe wie für Sosa gilt eigentlich auch für Pavel Sivakov (Ineos). Der verletzungsbedingte Ausfall von Bernal gibt dem Russen plötzlich selbst die Freiheit, vorne mitzufahren. Der 21-Jährige hat in dieser Saison bereits die Tour of the Alps gewonnen - und sich dort unter anderem gegen Nibali und Majka durchgesetzt. Sivakov hat zwar nur Außenseiterchancen, könnte aber bei seiner erst zweiten Grand-Tour-Teilnahme überhaupt (nach der Vuelta 2018) für ein gutes Ergebnis sorgen. Das dritte Toptalent beim Team Ineos, Tao Geoghegan Hart deutete als Zweitplatzierter bei der Tour of the Alps hinter Sivakov in diesem Frühjahr auch schon seine gute Form an. Wer und ob einer der drei trotz mangelnder Erfahrung beim Giro wirklich vorne mitfahren kann, bleibt abzuwarten. Aber Ineos hat auch ohne Bernal reichlich Talent im Team. Nach Platz sechs und Platz acht in den Jahren 2016 und 2017 probiert es der Luxemburger Bob Jungels (Quick-Step) in diesem Jahr erneut mit einem guten Giro-Ergebnis in der Gesamtwertung. Jungels' große Stärke ist seine Vielseitigkeit. In den Bergen dürfte er zwar etwas Zeit auf die Kletterer verlieren. Die drei Einzelzeitfahren kommen ihm aber entgegen. Auch die Form scheint zu stimmen: Bei den Frühjahrs-Klassikern fuhr der 26-Jährige gute Ergebnisse ein. Jungels hat Außenseiterchancen. Nach der Saison 2017 konnte man Ilnur Zakarin (Katusha) für einen künftigen Rundfahrtsieger halten. Den Giro hatte er als Fünfter und die Vuelta als Dritter beendet. 2018 folgte dann aber ein Rückschritt mit Rang neun bei der Tour de France. Deshalb gilt Zakarin nur als Außenseiter beim diesjährigen Giro. Eine Platzierung unter den besten fünf wäre schon ein Erfolg für den Russen. Sollte Landa mit den besten Fahrern nicht mithalten können, hätte Movistar mit dem Ecuadorianer Richard Carapaz noch eine Alternative für eine gute Platzierung in der Gesamtwertung - wenn auch nicht für ganz vorne. Der 25-Jährige verpasste das Podium im vergangenen Jahr als Vierter nur knapp. Mit einem sechsten Platz in der Gesamtwertung bei der Tour of the Alps bestätigte Rafal Majka (Bora-Hansgrohe), dass er seiner alten Verfassung wieder etwas näherkommt. Denn hinter dem 29-Jährigen liegt ein schwieriges Jahr 2018. Seit der ehemalige Bergwertungs-Spezialist sich auf die Gesamtwertung fokussierte, lief es weniger gut für den Polen. Die Tour de France 2018 beendete er trotz großer Ambitionen am Ende nur auf Rang 19. Majka muss noch beweisen, dass er drei Wochen auf konstant hohem Niveau bei einer großen Rundfahrt mithalten kann. Das hat er bisher noch nicht getan. Das Team Trek-Segafredo erwartet viel von Bauke Mollema. "Das Ziel ist die Top fünf in der Gesamtwertung mit Bauke", sagt Sportdirektor Kim Andersen. Für einen Platz unter den besten fünf müsste für den 32-Jährigen aber alles nach Plan laufen. Seine letzte Top-Fünf-Platzierung bei einer Grand Tour war ein vierter Platz bei der Vuelta 2011. "Meine Vorbereitung war gut", sagt Außenseiter Mollema. Trotzdem wird es mit der gewünschten Platzierung schwer. Die Konkurrenz scheint zu stark.

Die Tour de France werden Dumoulin, Nibali und Roglic im Juli wahrscheinlich trotzdem noch fahren. Dort werden sie dann aber wohl nicht mehr am Leistungshöhepunkt sein. "Mein Fokus liegt auf dem Giro", sagt Dumoulin. "Meine Chancen, dort zu gewinnen, sind einfach deutlich größer als bei der Tour."

Entscheidend für Dumoulins Giro-Wahl ist der Unterschied an Zeitfahrkilometern. Drei Einzelzeitfahren mit insgesamt 58 Kilometern sind beim Giro zu absolvieren. Lediglich 27 sind es bei der Tour. In Frankreich machen sich die Kilometer im Einzelzeitfahrern schon seit Jahren rar. Die Vermutung liegt nahe, dass die Tourorganisatoren die Chancen auf einen französischen Heimsieg maximieren wollen. Deren größte Hoffnung, Romain Bardet, ist ein schlechter Zeitfahrer.

In Frankreich gibt es zwar noch ein Mannschaftszeitfahren von ebenfalls 27 Kilometer Länge, davon profitieren aber die insgesamt starken Mannschaften und nicht die individuell guten Zeitfahrer. Für Zeitfahrspezialisten wie Dumoulin oder Roglic ist der Giro-Kurs daher deutlich besser - und dementsprechend haben sie ihr Rennprogramm angepasst.

Aber der Giro bietet mit sieben Bergankünften auch gute Gelegenheiten für Kletterer wie Yates oder Lopez. Die wittern ebenfallls ihre Chance. Der Kampf um das Maglia Rosa scheint deshalb offen, ein klarer Favorit ist noch nicht auszumachen. Mit zwei Bergankünften und einem Einzelzeitfahren auf den letzten drei Etappen dürfte die Entscheidung erst ganz am Ende fallen.

Bei der Tour droht erneut die Dominanz eines Teams

Es ist noch früh, vielleicht zu früh für eine Prognose, aber bei der Tour im Juli könnte das Gegenteil passieren. Das wahrscheinlichste Szenario ist, dass am Ende mit Chris Froome und Titelverteidiger Geraint Thomas zwei Teamkollegen aus dem Team Ineos (ehemals Sky) den Sieg unter sich ausmachen. Anders als im vergangenen Jahr, als er auch den Giro gefahren ist und gewonnen hat, konzentriert sich Froome auf die Tour und dürfte dort frischer an den Start gehen.

Dumoulin, Nibali und Roglic werden dagegen die Giro-Kilometer bereits in den Beinen haben. Sie waren im vergangenen Jahr die Einzigen, die Sky bei der Tour etwas entgegenzusetzen hatten. Andere potenzielle Ineos-Herausforder für 2019 wie Bardet, Nairo Quintana oder Richie Porte haben in den vergangenen Jahren gezeigt, dass sie Froome und Thomas nicht ernsthaft gefährden können.

Die weitere schlechte Nachricht für die Konkurrenz: Egan Bernal, der von Ineos vorgesehene Kapitän für den Giro, musste wegen eines im Training zugezogenen Schlüsselbeinbruchs verletzt absagen und wird deshalb nun voraussichtlich auch noch ins Tour-Aufgebot rutschen. Es ist deshalb nicht ausgeschlossen, dass am Ende drei Ineos-Fahrer unter den besten fünf landen. Die spannendste Frage bei der Tour dürfte also sein, wer das teaminterne Rennen gewinnen wird.

Beim Giro ist die Ausgangslage spannender.