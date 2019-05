Der Italiener Damiano Cima hat die 18. Etappe des Giro d'Italia in Santa Maria di Sala gewonnen und dabei zwei deutsche Radprofis ausgestochen. Der Fahrer des italienischen Teams Nippo-Vini Fantini-Faizane ließ im Schlusssprint seinen Landsmann Mirco Maestri (Bardiani CSF) und den deutschen Profi Nico Denz (AG2R) hinter sich. Cima, Maestri und Denz hatten sich zuvor deutlich vom Feld abgesetzt. Maestri und Denz wurden aber sogar noch eingeholt, sodass Sprinter Pascal Ackermann (Bora-Hansgrohe) Zweiter wurde.

Ackermann holte durch seinen Schlussspurt insgesamt 39 Punkte im Kampf um das Sprinttrikot und eroberte das Maglia Ciclamino vom Franzosen Arnaud Démare zurück. Auf den Fahrer von FDJ hat Ackermann nun 13 Punkte Vorsprung. "Wie geil ist das denn!", sagte Ackermann nach dem Rennen. Im Ziel hatte er noch enttäuscht in die Luft geschlagen. Teamkollege Rüdiger Selig fügte hinzu: "Das Trikot entschädigt für den verpassten Etappensieg. Es war ein chaotisches Finale."

Seit der Einführung im Jahr 1958 konnte noch kein Deutscher die Punktewertung beim Giro gewinnen. Die Chancen stehen nicht schlecht, dass Ackermann das Trikot bis zum Abschluss am Sonntag in Verona tragen wird, da bis dahin noch zwei Bergetappen und ein Zeitfahren anstehen. Der deutsche Meister hat in diesem Jahr beim Giro bereits zwei Etappen gewonnen. Das Sprintertrikot trug er schon zu Beginn des Giro, musste es aber zwischenzeitlich an Démare abgeben.

Carapaz im Maglia Rosa

An der Spitze der Gesamtwertung gab es keine Veränderung. Der Kolumbianer Richard Carapaz führt drei Tage vor der letzten Etappe vor Vincenzo Nibali (1:54 Minuten Rückstand) und Primoz Roglic (2:16). "Ich betrachte mich noch nicht als Sieger, es bleiben noch einige Kilometer. Aber mit dem Vorsprung kann ich ruhig bleiben", sagte Carapaz. Das Bergtrikot behielt Giulio Ciccone (Trek-Segafredo). Das Nachwuchstrikot trägt Miguel Ángel López (Astana).

Die Etappe am Freitag galt als die letzte Siegchance für Sprinter beim diesjährigen Giro. Die Strecke führte über 222 Kilometer von Valdaora hinab nach Santa Maria di Sala. Bereits nach 50 Kilometern setzte sich eine dreiköpfige Ausreißergruppe mit dem späteren Etappensieger Cima, Maestri und Denz ab. Das Trio fuhr einen Vorsprung von bis zu 5:30 Minuten heraus und blieb bis kurz vor der Ziellinie an der Spitze. Der bis dato erschöpft wirkende Cima hatte offenbar geblufft und im Sprint die besseren Kraftreserven. Denz wurde am Ende Elfter.