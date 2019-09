Halbmarathon-Weltrekord 58:01 Minuten

Der Kenianer Geoffrey Kamworor hat den Halbmarathon-Weltrekord um 17 Sekunden verbessert. Der 26 Jahre alte Langstreckenläufer kam in Kopenhagen in 58:01 Minuten ins Ziel. Die bisherige Rekordzeit von 58:18 Minuten war sein Landsmann Abraham Kiptun im vergangenen Jahr in Valencia gelaufen.

Damit legte Kamworor die Strecke in der dänischen Hauptstadt in einer Geschwindigkeit von 21,82 Kilometern pro Stunde zurück, seine durchschnittliche Zeit pro Kilometer lag bei 2:45 Minuten. Der Kenianer ist auch ein starker Langstrecken-Spezialist: Beim Marathon (42,195 Kilometer) in New York 2018 kam er nach 2:06:26 Stunden ins Ziel, 2017 gewann er das Rennen sogar, allerdings mit einer etwas schwächeren Zeit als im Jahr danach.

Im Vergleich ist der Marathon die deutlich wichtigere Strecke im Laufsport: Der Halbmarathon ist zwar bei Amateursportlern und auf Volksläufen äußerst beliebt, zum Programm bei den wichtigsten Turnieren, der Leichtathletik-Weltmeisterschaft oder den Olympischen Sommerspielen, gehört die Disziplin nicht.

Trainingspartner Kipchoge will im Oktober unter zwei Stunden laufen

Kamworor ist einer der vielen Trainingspartner von Marathon-Weltrekordler Eliud Kipchoge; der gratulierte via Instagram: "Wir sind alle stolz auf deinen Weltrekordlauf. Gute Planung, Vorbereitung, Teamkollegen, Coaching sind entscheidend, um einen Rekord zu brechen."

Kipchoge will bei einem noch nicht terminierten Versuch im Oktober als erster Läufer unter der Zwei-Stunden-Grenze einen Marathon zurücklegen. Die "Ineos 1:59 Challenge" soll zwischen dem 12. und 20. Oktober in Wien stattfinden. Kipchoge hatte einen ähnlichen Versuch bereits vor zwei Jahren mit Nike durchgeführt, damals hatte er für die Distanz 2:00:25 Stunden benötigt.

Offiziell sind die Zeiten aus diesen sogenannten Laborversuchen aber nicht, unter anderem weil permanent neue Tempoläufer eingesetzt werden. Den offiziellen Weltrekord im Marathon hält Kipchoge dennoch: Er lief die Distanz in Berlin 2018 in 2:01:39 Stunden.