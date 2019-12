Die deutschen Handballerinnen haben bei der Weltmeisterschaft in Japan souverän den zweiten Sieg im zweiten Spiel gefeiert. Die Mannschaft von Bundestrainer Henk Groener gewann gegen Außenseiter Australien 34:8 (16:4) und legte nach dem Auftaktsieg gegen Brasilien (30:24) einen optimalen Start in die schwere Vorrundengruppe B hin.

Beste Werferinnen für das Team von Bundestrainer Henk Groener waren in Yamaga Antje Lauenroth mit sechs Toren sowie Jenny Behrend und Ina Großmann mit jeweils fünf Treffern.

Der Sieg hätte noch höher ausfallen können, das deutsche Team kam bei 52 Würfen allerdings nur auf eine Erfolgsquote von 65 Prozent. Bereits gegen Brasilien lag die Chancenverwertung lediglich bei 55 Prozent verwandelter Würfe. Im Spiel gegen die Südamerikanerinnen sorgte besonders Torfrau Dinah Eckerle mit ihren insgesamt 13 Paraden für den am Ende klaren Erfolg.

So wenig Gegentore wie zuletzt 1993

Diesmal durfte ihre Vertreterin Isabell Roch über weite Strecken der Partie spielen - sie kam auf elf Paraden (Abwehrquote 73 Prozent) gegen abschlussschwache Australierinnen. Die DHB-Auswahl kassierte am Ende die wenigsten Gegentore in einem deutschen WM-Spiel seit dem 30:8 gegen Angola 1993. Damals wurde das Team sogar Weltmeister, bei dieser Endrunde ist Deutschland jedoch klarer Außenseiter. (Mehr über die deutschen WM-Chancen lesen Sie hier.)

Die nächste Aufgabe wartet am Dienstag gegen Dänemark, das in seinem ersten Gruppenspiel gegen Australien (37:12) 80 Prozent seiner Würfe verwandelte. Weitere Vorrundengegner der deutschen Mannschaft sind Südkorea und Titelverteidiger Frankreich. Der Welt- und Europameister kam am Sonntag nur zu einem 19:19 gegen Brasilien und steht nach dem Fehlstart gegen Südkorea (27:29) schon unter Druck.

In Japan geht es für Deutschland besonders um die Olympia-Teilnahme 2020: Um bei einem Qualifikationsturnier für Tokio dabei zu sein, muss der EM-Zehnte bei der WM eine Platzierung unter den ersten Sieben erreichen.

