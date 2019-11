Am Ende war es ein Touchdown zu viel: Robert Shaver, Coach der Footballer der Plainedge High School aus Long Island, ist für die Überlegenheit seiner Mannschaft bestraft worden. Das berichten die US-Tageszeitung "Newsday" sowie die "New York Times".

Die für die USA ungewöhnlichen Regeln des Bezirks Nassau County sehen vor, dass sich jeder Highschool-Trainer vor einem Komitee erklären muss, wenn sein Team mit mehr als 42 Punkten Vorsprung gewinnt. Die Schule aus Plainedge, Teamname "Red Devils", hatte sich 61:13 gegen die South Side "Cyclones" durchgesetzt.

Coach Shaver hatte im letzten Viertel trotz einer 35-Punkte-Führung weiter auf seine Stammformation gesetzt. Das war wohl der Grund, warum er als erster Coach seit Einführung der Regel vor drei Jahren bestraft wurde. Das Komitee war offensichtlich von seiner Erklärung nicht überzeugt.

Shaver hatte im "Newsday"-Interview gesagt, dass er nicht absichtlich so hoch gewonnen habe. Der Geist der Regel sei, dafür zu sorgen, dass viel bessere Teams nicht schlechtere überrennen. Sportsgeist und Würde stünden dahinter. "Das verstehe ich", sagte Shaver. Allerdings habe er befürchtet, dass der Gegner, der bis zu diesem Spiel ebenfalls ungeschlagen war, noch einmal zurückkommen könnte.

"Was ist da die Lektion fürs Leben?"

Matt McLees, für den Highschool-Football des Bezirks zuständig, erklärte die Regel mit der den ausufernden Ergebnissen der vergangenen Jahre. Er war bei seinem Amtsantritt dazu angehalten worden, diesen Trend zu stoppen, da diese Ergebnisse den jungen Spielern die Erfahrung am Football verleide.

2014 habe es demnach 26 Spiele mit mehr als 40 Punkten Unterschied gegeben, 2015 23 und 2016 18. Die Regel sei nach Beratungen mit Trainern, Athletik-Experten und anderen Offiziellen eingeführt worden. 2017 seien dann nur noch fünf solcher Ergebnisse registriert worden, im vergangenen Jahr nur eines. Im laufenden Jahr seien es bislang vier.

Plainedge hatte in den drei Begegnungen zuvor 49:7, 42:0 und 42:0 gewonnen und die Maßgabe knapp eingehalten. "Ich möchte daraus keine größere Geschichte machen, als sie es ohnehin schon ist", sagte Shaver der "New York Times". Der Plainedge-Schuldirektor Edward A. Salina Jr. nannte das Komitee in einem Schreiben "Känguru-Gericht" und beklagte, dass man falsch mit Coach Shaver umgegangen sei.

Zudem fragte Salina Jr.: "Was bringen wir den Kindern denn bei, wenn wir ihnen sagen, sie sollen fair sein aber nicht zu gut spielen, da sie sonst am Ende nicht mehr ran dürfen. Was ist da die Lektion fürs Leben?"