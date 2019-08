Es ist so etwas wie das ewige EM-Endspiel-Duell: Zum sechsten Mal trafen mit Deutschland und den Niederlanden die beiden erfolgreichsten EM-Nationen in einem Finale bei der Hockey-EM der Frauen in Belgien aufeinander. Und zum mittlerweile fünften Mal heißt der Sieger Niederlande. Die Titelverteidigerinnen gewannen 2:0 (1:0) gegen die Auswahl des Deutschen Hockey-Bundes (DHB). Die Treffer für die Weltmeisterinnen erzielten Kelly Jonker (12. Minute) und Lidewij Welten (60.). Es ist der zehnte Titel in der 14. Auflage des seit 1984 ausgetragenen Kontinentalturniers für die Niederländerinnen.

Die Mannschaft von Bundestrainer Xavier Reckinger stand erstmals seit 2013 wieder im Endspiel einer Europameisterschaft. Nach einem Last-minute-Erfolg im Halbfinale gegen Spanien taten sich die Deutschen auch im Finale schwer. Die Niederlande bauten von Beginn an Druck auf, waren das aktivere Team, holten in der ersten Hälfte vier ihrer fünf Strafecken heraus, Deutschland kam im gesamten Spiel nur zu einer in der Anfangsphase.

Die Führung fiel zum Ende des ersten Viertels, als Jonker bei einem starken Pass von Eva de Goede in den Kreis genau richtig stand und den Ball unhaltbar ins Tor schoss. Im Anschluss hatten die Niederlande wenig Mühe, die Führung zu verwalten.

Zwar konnten die Deutschen lange ein zweites Gegentor verhindern, doch die Führung der Titelverteidigerinnen geriet kaum in Gefahr. Die beste Chance vor der Pause hatte Pia Maertens. Zu Beginn der zweiten Hälfte scheiterte Amelie Wortmann knapp. In den letzten Spielminuten setzte Deutschland auf elf Feldspielerinnen für den Ausgleich, musste stattdessen aber das 2:0 durch Welten (60.) hinnehmen.

Durch die Niederlage verpasste die DHB-Auswahl auch die direkte Qualifikation für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio. Die Olympia-Dritten von Rio 2016 müssen sich nun, ebenso wie die DHB-Herren, in zwei Olympia-Qualifikationsspielen Anfang November durchsetzen. Die Herren mussten sich am Samstag im Spiel um Platz drei den Niederlanden geschlagen geben.