Hockey-EM in Antwerpen 5:0-Sieg gegen Irland - Deutschland erreicht Halbfinale

Die deutsche Hockey-Auswahl der Männer ist nach einem Sieg im letzten Gruppenspiel bei der Europameisterschaft in Antwerpen ins Halbfinale eingezogen. In der Runde der letzten vier Teams trifft die Mannschaft voraussichtlich auf Gastgeber und Weltmeister Belgien. Zwei Tage nach der knappen 2:3-Niederlage gegen Titelverteidiger Niederlande gewann das Team von Bundestrainer Stefan Kermas gegen Irland 5:0 (2:0).

"Es war vor allem am Anfang ein schweres Spiel. Am Ende hört sich das 5:0 deutlich an, aber das war es nicht", sagte Kapitän Tom Grambusch. Niklas Wellen (3. Minute) und Grambusch (8.) brachten den Deutschen Hockey-Bund (DHB) bereits früh auf Siegkurs. Malte Hellwig (55.), Florian Fuchs (60.) und Lukas Windfeder (60.) erzielten die weiteren Treffer.

Sollte die Niederlande am Abend unerwartet gegen Schottland verlieren, wäre Deutschland Gruppensieger und träfe auf Spanien. Belgien steht bereits vor dem letzten Vorrundenspiel als Sieger der Gruppe A fest und trifft auf den Zweiten der Deutschland-Gruppe.

Nur der Europameister ist sicher bei Olympia dabei

Die deutschen Hockey-Frauen sind ebenfalls auf Halbfinalkurs. Dem Team von Bundestrainer Xavier Reckinger reicht ein Unentschieden im letzten Vorrundenspiel gegen Irland am Mittwoch (12.15 Uhr). Zum Auftakt feierte die Auswahl einen Kantersieg gegen Weißrussland (13:0), gegen England spielte Deutschland Remis (1:1). Eine Niederlage würde voraussichtlich das Aus bedeuten.

Nur der Europameister der Männer- und Frauenendrunde von Antwerpen qualifiziert sich direkt für die Olympischen Sommerspiele 2020 in Tokio. Ende Oktober findet zudem ein olympisches Qualifikationsturnier statt, bei dem sich jeweils sieben Nationen für die Sommerspiele qualifizieren können. Wer an dieser letzten Auswahlrunde teilnimmt, ist noch nicht bekannt; auch der Austragungsort steht noch nicht fest.