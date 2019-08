Deutschlands Hockey-Männer haben bei der Europameisterschaft in Antwerpen das kleine Finale verloren und damit eine Medaille verpasst. Das Team von Bundestrainer Stefan Kermas verlor gegen Titelverteidiger Niederlande 0:4 (0:1). Die Tore für den Sieger erzielten Björn Kellermann (19.), Mirco Pruijser (43.), Jeroen Hertzberger (58.) per Siebenmeter und Mink van der Weerden (60.).

"Fakt ist, dass wir wie im Gruppenspiel in allen Statistiken überlegen waren, aber 0:4 verlieren! Ein 0:4 hat sich selten so anders angefühlt", sagte Bundestrainer Kermas, dessen Mannschaft einige gute Möglichkeiten ungenutzt ließ. Gegen die Niederlande hatte die Mannschaft um Kapitän Mats Grambusch schon in der Gruppenphase 2:3 verloren.

Im Schlussviertel hatten das Team jedoch Glück, dass zunächst Martin Häner einen Schuss mit dem Schläger an die Latte abwehrte und später der Niederländer Jip Janssen nach einer Strafecke nur den Pfosten traf.

Die deutsche Hockey-Auswahl der Männer hatte ihre letzte Medaille bei den Olympischen Spielen in Rio geholt, damals reichte es zu Bronze. Bundestrainer Kermas hatte diesmal einen Podiumsplatz als Ziel ausgegeben. Den letzten EM-Titel hatte es wie für die deutschen Frauen 2013 im belgischen Boom gegeben. Als Europameister hätte sich Deutschland direkt für die Olympischen Sommerspiele 2020 in Tokio qualifiziert.

Der Gastgeber holt den Titel

Europameister wurde erstmals Belgien. Der Gastgeber setzte sich in einem einseitigen Finale gegen Spanien 5:0 (4:0) durch. 2013 und 2017 hatte Belgien, das auch amtierender Weltmeister ist, jeweils Silber bei der EM-Endrunde gewonnen.

Ende Oktober findet zudem ein olympisches Qualifikationsturnier statt, bei dem sich jeweils sieben Nationen für die Sommerspiele qualifizieren können. Wer an dieser letzten Auswahlrunde teilnimmt, ist noch nicht bekannt; auch der Austragungsort steht noch nicht fest.