Zwei Wochen nach der verpassten EM-Medaille ist Stefan Kermas als Trainer der deutschen Hockey-Nationalmannschaft der Männer zurückgetreten. Dies teilte der Verband am Freitag mit. Nach einer gemeinsamen Analyse des Turniers bot Kermas dem Verband demnach seinen Rücktritt aktiv an, so der Deutsche Hockey-Bund (DHB) in seiner Mitteilung.

"Da es bisher nicht gelungen ist, die von uns gesetzten Ziele umzusetzen, habe ich daraus meine Konsequenzen gezogen", wird Kermas zitiert. DHB-Leistungssportdirektor Heino Knuf sagte: "Eine solche Veränderung auf der Bundestrainerposition ist in unserem Sport sehr selten, schafft aber vielleicht den nötigen Impuls, der elf Monate vor Olympia wichtig für die Mannschaft ist."

Ausbleibender Erfolg des Männerteams

Zuletzt hatte das deutsche Herren-Team bei dem Gewinn der Olympia-Bronzemedaille unter Coach Valentin Altenburg auf einem Podium gestanden. Mit Kermas' anschließender Amtsübernahme folgten zwei vierte Plätze bei der EM 2017 und 2019 sowie das Viertelfinal-Aus bei der WM 2018 und das verpasste Grand Final in der neuen FIH Pro League. Hinzu kam das historische 0:8 in der Vorrunde gegen Belgien - die höchste Niederlage der DHB-Herren seit mehr als 100 Jahren.

Wir werden das ganz gründlich analysieren", hatte Knuf nach der 0:4-Niederlage im Spiel um EM-Bronze gegen die Niederlande in Antwerpen angekündigt, Kermas aber den Rücken gestärkt: "Ich gehe davon aus, dass Stefan unser Trainer für Tokio ist, aber man muss natürlich die Analyse abwarten." Nach zuletzt intensiven Gesprächen nahm Knuf schlussendlich das Rücktrittsangebot des Bundestrainers an.

Bedingt durch das EM-Abschneiden muss sich der inzwischen nur noch Weltranglistensechste in zwei Qualifikationsspielen Anfang November in Mönchengladbach erst das Ticket für Olympia 2020 erspielen. Wer das Herren-Team dort und auf dem danach fest eingeplanten Weg nach Tokio als Bundestrainer betreut, ist aktuell offen.