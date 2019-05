Iker Casillas liegt in einem Krankenhausbett, den linken Daumen hat er in die Höhe gereckt, dazu grinst er breit: "Hier ist alles unter Kontrolle", schrieb der 37-Jährige bei Twitter als Kommentar zu dem Foto. "Vielen Dank an alle für die Nachrichten und die Unterstützung."

Todo controlado por aquí, un susto grande pero con las fuerzas intactas. Muchísimas gracias a todos por los mensajes y el cariño pic.twitter.com/i3TXsELUGD — Iker Casillas (@IkerCasillas) 1. Mai 2019

Wenige Stunden zuvor hatte die Torwartlegende bei einer Trainingseinheit einen Herzinfarkt erlitten. Der portugiesische Traditionsclub FC Porto, bei dem Casillas seit 2015 unter Vertrag steht, teilte mit, sein Zustand sei inzwischen "stabil" und das Herzproblem sei "gelöst".

Der Fernsehsender Tvi24 berichtete, Casillas sei im Krankenhaus einer Herzkatheter-Untersuchung unterzogen worden und habe einen sogenannten Stent eingesetzt bekommen, der das verengte Gefäßsystem offen halten soll. Der Sender berief sich dabei auf einen mit der Situation vertrauten Arzt. Laut der Zeitung "Observador" fällt Casillas für den Rest der Saison aus. Zuletzt hatte er am vergangenen Freitag beim 2:2 gegen Rio Ave im Tor gestanden.

Casillas früherer Verein Real Madrid schickte seinem "ewigen" und "geliebten" Kapitän in einer Mitteilung die besten Wünsche und "allen Mut der Welt". Casillas habe dem Team in seiner Karriere immer wieder gezeigt, wie man "die unglaublichsten Herausforderungen meistert" und dass es "nicht in unsere Lebensphilosophie passt, aufzugeben".

Mit Real Madrid hatte Casillas unter anderem dreimal die Champions League, fünfmal die spanische Meisterschaft und zweimal den spanischen Pokal gewonnen. Mit der spanischen Nationalmannschaft wurde er als Mannschaftskapitän zweimal Europameister und 2010 Weltmeister.

Erst im März hatte Casillas seinen auslaufenden Vertrag beim FC Porto vorzeitig verlängert. Mit der Mannschaft gewann er in der Saison 2017/18 sowohl die portugiesische Meisterschaft als auch den Super-Cup.