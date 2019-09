5000 Meter Männer

GOLD: Muktar Edris (Äthiopien)

SILBER: Selemon Barega (Äthiopien)

BRONZE: Mohamed Ahmed (Kanada)

Titelverteidiger Muktar Edris aus Äthiopien hat bei der Leichtathletik-WM in Doha erneut Gold über 5000 m gewonnen. Der 25-Jährige setzte sich in einem schnellen Rennen in 12:58,85 Minuten vor seinem Landsmann Selemon Barega (12:59,70) durch. Es war der erste Doppelsieg über die zwölfeinhalb Stadionrunden in der WM-Geschichte und das erste Gold für Äthiopien bei den Wettbewerben in Katar.

Bronze ging an den Kanadier Mohammed Ahmed (13:01,11). Die drei norwegischen Ingebrigtsen-Brüder gingen leer aus, als bester kam Europameister Jakob Ingebrigtsen auf Platz fünf (13:02,93).

Jevel Sawad AFP Halimah Nakaayi reißt die Arme hoch: Gold

800 Meter Frauen

GOLD: Halimah Nakaayi (Uganda)

SILBER: Raevyn Rogers (USA)

BRONZE: Ajee Wilson (USA)

Halimah Nakaayi aus Uganda hat die Nachfolge von Caster Semenya als 800-Meter-Weltmeisterin angetreten. Nakaayi holte in 1:58,04 Minuten Gold und verwies die beiden US-Amerikanerinnen Raevyn Rogers (1:58,18) und Ajee Wilson (1:58,84) auf die Plätze zwei und drei.

Die zweimalige Olympiasiegerin Semenya war in Doha nicht am Start - wegen einer von der IAAF neu eingeführten Testosteron-Regel. Diese fordert von Athletinnen mit intersexuellen Anlagen, ihren Testosteron-Wert mit Medikamenten unter einen bestimmten Wert zu senken, um über Strecken von 400 Meter bis zu einer Meile international starten zu dürfen. Semenya verweigert eine Behandlung und verzichtete auf einen Start. Vize-Weltmeisterin Francine Niyonsaba (Burundi) ist von dieser Regelung ebenfalls betroffen und lief in Doha auch nicht.

Kirill Kudryavtsev AFP Urschrei des Weltmeisters: Diskusgold für Daniel Stahl

Diskuswurf Männer

GOLD: Daniel Stahl (Schweden)

SILBER: Fedrick Dacres (Jamaika)

BRONZE: Lukas Weißhaidinger (Österreich)

Diskuswerfer Martin Wierig hat die WM als Achter beendet. Der 32-Jährige warf im Finale 64,98 Meter weit. Neuer Weltmeister wurde der Schwede Daniel Stahl mit 67,59 Meter vor Fedrick Dacres aus Jamaika, der 66,94 Meter weit warf. Der Österreicher Lukas Weisshaidinger wurde mit 66,82 Meter Dritter. Es ist die erste Männer-Medaille für sein Land in der WM-Geschichte.

Olympiasieger Christoph Harting spielte bei der Medaillenvergabe keine Rolle, er war in der Qualifikation gescheitert. Auch David Wrobel schaffte den Einzug in den Endkampf nicht.

VALDRIN XHEMAJ/EPA-EFE/REX Sie bleibt das Maß aller Dinge: Marija Lasizkene

Hochsprung Frauen

GOLD: Marija Lasizkene (Russland)

SILBER: Jaroslawa Mahutschich (Ukraine)

BRONZE: Vashti Cunningham (USA)

Topfavoritin Marija Lasizkene aus Russland sicherte sich mit 2,04 m in einem spannenden Duell mit der erst 18 Jahre alten höhengleichen Jaroslawa Mahutschich aus der Ukraine als erste Hochspringerin zum dritten Mal WM-Gold. Mahutschich, die einen U20-Weltrekord aufstellte, ist die jüngste Medaillengewinnerin der Geschichte im Hochsprung. Bronze ging an Vashti Cunningham aus den USA (2,00).

Die zweimalige deutschen Hallen-Meisterin Imke Onnen erreichte mit 1,89 Meter den 9. Platz. Wegen einer Verletzung musste die EM-Dritte Marie-Laurence Jungfleisch aus Freiburg die WM absagen.

Lucy Nicholson REUTERS Er mag es kaum fassen: Karsten Warholm

400 Meter Hürden Männer

GOLD: Karsten Warholm (Norwegen)

SILBER: Rai Benjamin (USA)

BRONZE: Abderrahman Samba (Katar)

Karsten Warholm aus Norwegen hat seinen Titel über 400 Meter Hürden verteidigt. Der 23-Jährige setzte sich im Finale in 47,42 Sekunden vor dem US-Amerikaner Rai Benjamin (47,66) und Lokalmatador Abderrahman Samba (48,03) durch, der unter großem Jubel die erste Medaille für Gastgeber Katar holte.

Vor Warholm hatten nur Legende Edwin Moses (1983/1987) und dessen US-Landsmann Kerron Clement (2007/2009) sowie Felix Sanchez aus der Dominikanischen Republik (2001/2003) den Doppelschlag geschafft.