Ironman-Champion von Hawaii Der ewige Frodeno

Natürlich gab es Zweifel: Jan Frodeno hatte sich beim Ironman auf Hawaii vor zwei Jahren unter starken Schmerzen ins Ziel gequält; im Vorjahr musste er seinen Start bei der Weltmeisterschaft sogar ganz absagen - eine Verletzung hatte ihn ausgebremst, ihm blieb damals nur die Rolle als Kommentator fürs Fernsehen. Und dann ist Frodeno in diesem Sommer immerhin 38 Jahre alt geworden.

Die Frage vor dem Wettkampf: Kann Jan Frodeno auf der harten Langdistanz über 3,6 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und 42,195 Kilometer Laufen noch einmal angreifen, in der unermüdlichen Hitze von Hawaii, im inzwischen fortgeschrittenen

Sportleralter? Die Antwort hätte nicht deutlicher ausfallen können: Jan Frodeno kann!

Eine Zeit von 7:51:13 Stunden stand auf der Zieluhr. Er hat damit die Streckenrekordzeit von Patrick Lange aus dem Vorjahr noch einmal um 26 Sekunden überboten. "Ein großartiges Gefühl ist das", sagte Frodeno zum doppelten Erfolg aus WM-Sieg und Fabelrekord, und er erinnerte an die beiden Jahre zuvor: "Es hat sich gelohnt, nie aufzugeben. Es ist auch ein großes Glück, noch einmal so fit sein zu können."

DARRYL OUMI/EPA-EFE/REX Jan Frodeno auf dem Rad

Nach seinen Siegen in den Jahren 2014 und 2015 ist er also zum dritten Mal Champion von Hawaii, Frodeno hat auch die Dominanz der deutschen Triathleten fortgeführt: Es war der sechste WM-Sieg eines Deutschen in Folge, der zehnte Erfolg insgesamt und Frodeno ist mit seinen drei Titeln der erfolgreichste deutsche Inselläufer. Ein Rennen voller Superlative.

Dann kam Frodo

Frodenos ewige Geschichte im Triathlon ist damit um ein Kapitel reicher. Mit seinem Olympiasieg 2008 hatte er der Sportart in Deutschland aus den Kinderschuhen geholfen, einen Boom ausgelöst; als er 2014 erstmals auf Hawaii antrat und sich auf Anhieb ein spannendes Duell mit Sebastian Kienle lieferte, zog das auch wieder mehr Sponsoren an, die Berichterstattung wurde umfangreicher, heute kommt ein Viertel der Teilnehmer von Hawaii aus Deutschland. Das ist vor allem eine Frodeno-Folge.

DARRYL OUMI/EPA-EFE/REX Und zum Schluss noch einen Marathon in 2:24:43 Stunden

Er ist schon ein besonderer Athlet, ein Allrounder, der in allen drei Disziplinen gut aussieht, keine echten Schwächen hat:

Beim Schwimmen stieg er als Zweiter nach 47:31 Minuten aus dem an diesem Tag besonders welligen Pazifik;

beim Radfahren übernahm er erstmals bei Kilometer 18 die Führung - die Laufstrecke erreichte er nach 4:16:03 Stunden auf dem Rad als Erster.

Und dort? Trotzte er den heißen Temperaturen in den Lavafeldern von Big Island, er lief ein souveränes Rennen - seine Marathonzeit betrug 2:42:43 Stunden. Das Endergebnis: der neue Hawaii-Rekord.

Der laufstarke Kienle sollte Frodeno nicht mehr folgen können. Nach seinem bitteren Rennabbruch im Vorjahr (Probleme an der Achillessehne) kam Kienle als Dritter in 8:02:04 Stunden ins Ziel. Platz zwei mit knapp acht Minuten Rückstand auf Frodeno ging an Tim O'Donnell aus den USA.

Kein Duell Frodeno vs. Lange

Patrick Lange hatte mit dem Rennausgang nichts zu tun. Als seine Rekordzeit von Hawaii fiel, dürfte er schon im Krankenbett gelegen haben: Der Weltmeister von 2018 und 2017 brach das Rennen noch vor dem Wendepunkt auf der Radstrecke wegen Fieber ab. Ihm sei schwarz vor Augen geworden, sagte Langes Manager Jan Sibbersen und er berichtete von erhöhten Körpertemperaturen am Vorabend. So kann man keinen Wettkampf bestreiten, in der Hitze von Hawaii schon gar nicht.

Für Lange war es jedenfalls der Tiefpunkt einer schwierigen Saison: enttäuschende Wettkämpfe, viel Vorbereitungsausfall, zu harte Belastungen im Training - im Interview mit dem SPIEGEL deutete sein Trainer Faris Al-Sultan bereits an, dass Langes dritter Titel in Folge schwierig werden würde. In dieser Woche hatte er auch noch mit Unruhen in seinem Umfeld zu kämpfen: Chefcoach Al-Sultan lag keine Einreisegenehmigung für die USA vor; Langes Ehefrau Julia erlitt auf Hawaii einen Radunfall, bei dem sie sich Platz- und Schürfwunden zuzog. Das Fieber erledigte den Rest.

Die Ryf-Jahre sind beendet

Ein spektakuläres Rennen bot auch das der Frauen: Seit 2015 war der Ironman fest in den Händen von Daniela Ryf, der eisernen Lady, vier Siege in Folge feierte sie zuletzt. Im Vorjahr hatte sich die Schweizerin mit einem Streckenrekord in die Winterpause verabschiedet - der gelang trotz Quallenstiche beim Schwimmen im offenen Meer vor Big Island. Diesmal ging sie leer aus.

Marco Garcia/AP Mit 8:40:10 Stunden: Anne HaugWeltmeisterin: Anne Haug

Die Konkurrenz hat auf Ryf aufgeholt, besonders die 26 Jahre alte Lucy Charles-Barclay, die lange nach der Siegerin aussah. Doch als das Rennen siebeneinhalb Stunden alt war, trat Anne Haug aus dem Schatten der Britin - sie zog vorbei und war nach 8:40:10 Stunden die erste deutsche Weltmeisterin von Hawaii. Für Charles-Barclay blieb nach zweiten Plätzen in den Jahren 2018 und 2017 wieder nur die Vize-Weltmeisterschaft.

Haug muss man selbst im Alter von 36 Jahren noch zu den Newcomern zählen. Sie feierte im Vorjahr ihre Hawaii-Premiere (damals Dritte) und hat in ihrer Triathlon-Karriere auch erst vier Wettkämpfe über die Langdistanz bestritten - jetzt ist sie bereits die Königin von Hawaii. Vor einigen Monaten schien sie davon noch weit entfernt: Den Ironman in Frankfurt musste sie noch wegen einer Verletzung absagen. Erst Mitte August gelang ihr die Qualifikation für Hawaii - mit einem Sieg in Kopenhagen. Das war eine Ansage, nun lieferte sie das Ausrufezeichen.

Wie geht es nun weiter? Wahrscheinlich mit Jan Frodeno. In einer Ausdauersportart wie dem Ironman sind außergewöhnliche Leistungen auch im höheren Alter weiter möglich, und Frodeno hatte bereits in den Tagen vor dem Wettkampf angekündigt, sein Körper sei noch nicht am Ende. Wer seinen Durchmarsch gesehen hat, mag da nicht widersprechen.