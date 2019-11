Der iranische Judoka Saeid Mollaei hat rund drei Monate nach dem Skandal um seine erzwungene Niederlage bei der WM in Tokio wieder einen Wettkampf bestritten. Beim Grand Slam in Osaka trat der Weltmeister von 2018 für das Flüchtlingsteam des Weltverbands IJF an und belegte in der Klasse bis 81 Kilogramm den siebten Platz.

In Tokio wurde Titelverteidiger Mollaei laut IJF nach seinem Sieg in der dritten Runde vom stellvertretenden iranischen Sportminister Davar Zani angewiesen, sich von der WM zurückzuziehen. Denn im Fall des Finaleinzugs hätte Mollaei gegen den Israeli Sagi Muki antreten müssen - dies sollte unbedingt verhindert werden. Er widersetzte sich allerdings zunächst der Forderung und trat zum Halbfinale an, verlor den Kampf jedoch absichtlich, wie er sagte. Ebenso wie den anschließenden Kampf um Bronze.

Aus Angst vor Repressionen flüchtete Mollaei nach der WM nach Deutschland, wo er nach Angaben des IJF als Flüchtling anerkannt wurde. Der IJF sperrte Ende Oktober Irans Verband und begründete seine Entscheidung mit einem Verstoß der Iraner gegen den IJF-Ethikcode und die Olympische Charta.

Muki gratulierte Mollaei nach dessen Comeback in Osaka auf Instagram. Dass Mollaei für das Flüchtlingsteam antreten konnte, sei "ein Triumph des Sports über die Politik", schrieb er:

Mollaei bedankte sich in einem Video auf der Website des Weltverbands für dessen Unterstützung und die Möglichkeit der Teilnahme an den Wettkämpfen. Zu seinem siebten Platz sagte er, er habe seit Tokio noch nicht zu alter Form zurückgefunden, sei aber zuversichtlich, dies wieder erreichen zu können. Auf Instagram bedankte er sich bei Muki für dessen Freundschaft.