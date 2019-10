Solide, verlässlich, stabil - es gibt Sportler, die immer wieder mit diesen Adjektiven beschrieben werden. Die nicht unbedingt mit Weltklassedarbietungen glänzen, die ihre besten Leistungen für das Team bringen. Sportler, deren Bedeutung für die Mannschaft dann am deutlichsten wird, wenn sie einmal nicht dabei sind.

So eine ist die Turnerin Kim Bui.

Und genau das macht Bui auch mit 30 Jahren noch unverzichtbar, wenn die deutschen Turnerinnen bei der Heim-WM in Stuttgart um die Qualifikation für Olympia 2020 kämpfen. Ein Platz unter den besten zwölf Mannschaften ist für die WM-Achten von 2018 dafür nötig.

Kim Bui ist vielleicht sogar gerade so gut, wie lange nicht in ihrer Karriere. Wie bleibt man mit 30 Jahren noch unverzichtbar in diesem Sport?

"Indem man fokussiert bleibt und weiß, was man will", sagt DTB-Cheftrainerin Ulla Koch. Dazu gehörten allerdings auch Freiräume für die Athleten, Raum für Selbstverwirklichung, damit die Sportler nicht an den Punkt kommen, wo sie denken: Wir haben zu viel aufgegeben. So habe Bui etwa im Jahr ihres Abiturs keine Europameisterschaften geturnt. Und zuletzt lag ihr Fokus auf ihrer Masterarbeit in Technischer Biologie.

Dazu komme, dass Bui sich über viele Jahre ein außergewöhnlich gutes Gespür für ihren Körper angeeignet habe. "Was Kim auszeichnet ist diese Präzision, mit der sie trainiert und ihr Leben führt. Sie hat immer einen Plan", sagt Koch. "Man kann sich auf sie zu hundert Prozent verlassen. Ich habe noch keine Kim Bui erlebt, die nicht in Form war, wenn sie an den Start ging."

Verletzungsfrei - abgesehen von zwei Kreuzbandrissen

Bui selbst weiß um ihren Platz und sieht darin auch keinen Makel. Sie sei eben "immer über meine Mannschaftsdienlichkeit ins Team gekommen. Das ist meine Position. Genau da sind meine Stärken."

Als ersten Grund dafür, dass sie 15 Jahre nach ihrer ersten EM immer noch nicht wegzudenken ist aus dem Team, führt Bui an, all die Jahre gesund und vor allem verletzungsfrei geblieben zu sein. Abgesehen halt von diesen zwei Kreuzbandrissen.

Abgesehen halt?

Ein Kreuzbandriss ist eine der schwerwiegendsten Verletzungen für Sportler, auch im Turnen hat sie schon Karrieren beendet. Und selbst wenn es nicht zum Äußersten kommt, stellt die Reha die Geduld eines Athleten ganz besonders auf die Probe, ist es doch ein langwieriger und besonders mühsamer Prozess, die Muskulatur schonend wieder aufzubauen und zu stabilisieren.

Bei Bui kam hinzu, dass ihr Kreuzbandriss 2010 eine sehr seltene Verletzung im deutschen Turnen war. "Das war für uns schon ein Fragezeichen. Kreuzbandriss? Woher kommt das? Was machen wir nun?", erinnert sich Bui. Und so habe sie kurzerhand in der medizinischen Abteilung des VfB Stuttgart ihre Reha absolviert. "Fußballer, denen sind die Beine doch sehr wichtig, die kennen sich damit aus", habe sie damals gedacht.

Sie absolvierte erst zwölf Monate später wieder einen Turnwettkampf, schließlich muss das Kreuzband gut halten, bevor man den Kniegelenken wieder die komplexen Bewegungen mit Scherkräften und Drehungen zumutet. Sie hat deshalb lieber ein paar Wochen mehr Kraft- und Stabilisationstraining absolviert. "Es klingt jetzt vielleicht blöd, aber beim zweiten Mal hatte ich dann sehr viel mehr Erfahrung damit."

Tatsächlich kam der zweite Kreuzbandriss - diesmal war es das rechte Knie - im Mai 2015 zu einem Zeitpunkt, zu dem die Diagnose für sie einem Olympia-Aus gleichkam. Rio de Janeiro war kaum mehr als ein Jahr entfernt. Dazu kam, dass sie erst sechs Wochen später operiert wurde, weil zunächst noch der ebenfalls erlittene Innenbandriss ausheilen sollte.

Aber diesmal kannte Bui diese Verletzung viel besser, wusste viel genauer um die Notwendigkeiten für eine schnelle Heilung. Und so nutzte sie eben jene Wochen bis zur Operation, um so viel Muskelmasse wie möglich aufzubauen, um dadurch den Verlust nach der OP so gering wie möglich zu halten. "Ich bin mit einem irren Muskelkater und super dicken Oberschenkeln in den Operationssaal gekommen. Und dann habe ich ab dem Moment, wo ich wieder aufgewacht bin, nur an eins gedacht: Ich will es zu den Olympischen Spielen schaffen. Es gibt nur noch Vollgas für mich." Ein Jahr später erkämpfte das deutsche Team mit Kim Bui Platz sechs in Rio de Janeiro, das beste Ergebnis seit der Wiedervereinigung für die DTB-Frauen.

Mittendrin und doch nicht dabei

Dass sich Bui derzeit so stark präsentiert, mag aber auch daran liegen, dass ihr eine ganz besondere Heim-WM bevorsteht. Für sie geht es eben nicht nur darum, das Team nach Tokio zu turnen. Für Bui geht es bei dieser WM auch darum, eine alte Wunde zu heilen. Sie stand bereits 2007 im Kader für die WM in ihrer Heimatstadt Stuttgart. Allerdings nur als Ersatzturnerin. Mittendrin irgendwie, aber eben nicht dabei. "Das war schon hart, sehr hart", sagt Bui rückblickend.

Genauso erging es ihr im Jahr drauf, als sie trotz deutscher Meistertitel im Sprung und am Boden, Platz zwei am Stufenbarren und Bronze auf dem Balken für die Spiele in Peking nur Ersatz war. Doch obwohl sie seither bei fünf Weltmeisterschaften und zwei Olympischen Spielen dabei war, war es die Zuschauerrolle bei jener Heim-WM 2007, die ihr offenbar bis zuletzt zugesetzt hat - mehr noch, als ihr selbst bewusst gewesen sei. Und so seien eben auch Tränen geflossen, als bei der Nominierungssitzung, in die Bui als Athletensprecherin einbezogen war, der WM-Kader bekanntgegeben wurde. Denn: "Gefühlt habe ich zwölf Jahre auf diese Nominierung gewartet."