Leichtathletik-WM Klosterhalfen unbeeindruckt, Fajdek feiert zum vierten Mal

ENTSCHEIDUNGEN

Hammerwurf Männer

GOLD: Pawel Fajdek (Polen)

SILBER: Quentin Bigot (Frankreich)

BRONZE: Bence Halasz (Ungarn)

Pawel Fajdek aus Polen ist zum vierten Mal in Folge Hammerwurf-Weltmeister. Der 30-Jährige setzte sich bei der Leichtathletik-WM in Doha mit 80,50 m vor dem Franzosen Quentin Bigot (78,19) und Bence Halasz aus Ungarn (78,18) durch. Fajdek zog damit mit dem früheren deutschen Diskus-Star Lars Riedel gleich, der zuvor als einziger Werfer bei Weltmeisterschaften viermal Gold in Serie geholt hatte. Mit insgesamt fünf Titeln liegt Riedel in dieser Hinsicht aber noch alleine vorne.

Patrick Smith Getty Images Pawel Fajdek, Mister Hammer

Olympiasieger Dilschod Nasarow aus Tadschikistan, gleichzeitig Präsident seines Heimatverbandes, war kurz vor der WM wegen eines Dopingverdachts gesperrt worden. Deutsche Hammerwerfer waren in Doha nicht am Start.

200 Meter Frauen

GOLD: Dina Asher-Smith (Großbritannien)

SILBER: Brittany Brown (USA)

BRONZE: Mujinga Kambundji (Schweiz)

Aleksandra Szmigiel REUTERS Dina Asher-Smith ganz weit vorne

Dina Asher-Smith aus Großbritannien ist neue Weltmeisterin über 200 Meter. Die 23-Jährige sicherte sich in Doha mit Landesrekord von 21,88 Sekunden Gold vor Brittany Brown aus den USA (22,22). Bronze ging an Mujinga Kambundji (22,51), die als zweite Schweizerin der Geschichte eine WM-Medaille holte. Europameisterin Asher-Smith, die in Katar bereits Silber über 100 Meter gewonnen hatte, holte als erste Britin WM-Gold über 200 Meter. Zudem ging nun zum dritten Mal in Serie der Titel nach Europa.

Petr David Josek AP Grant Holloway stürmt zu WM-Gold

110 Meter Hürden Männer

GOLD: Grant Holloway (USA)

SILBER: Sergej Shubenkow (Neutrale Athleten)

BRONZE: Pascal Martinot-Lagarde (Frankreich)

Grant Holloway aus den USA hat erwartungsgemäß Gold über 110 Meter Hürden gewonnen. Der Jahresweltschnellste setzte sich in 13,10 Sekunden vor dem als neutraler Athlet startenden Russen Sergej Schubenkow (13,15), Weltmeister von 2015, durch. Bronze holte Europameister Pascal Martinot-Lagarde aus Frankreich (13,18).

Olympiasieger und Titelverteidiger Omar McLeod aus Jamaika stürzte und kam nicht ins Ziel. McLeod behinderte dabei den Olympia-Zweiten Orlando Ortega aus Spanien, der dadurch eine Medaille verlor. Ein deutscher Hürdenläufer war in Katar nicht am Start.

VORENTSCHEIDUNGEN

5000 Meter Frauen:

Konstanze Klosterhalfen hat bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Doha das Finale über 5000 Meter erreicht. Die 22-Jährige kam als Zweite ihres Vorlaufs nach 15:01,57 Minuten ins Ziel. Klosterhalfen rannte offenbar unbeeindruckt vom Doping-Skandal um Starcoach Alberto Salazar, bei dessen Nike Oregon Projekt in die USA sie seit vergangenem Jahr trainiert.

"Es war noch nicht so schnell. Am Anfang war es sehr langsam, da muss man ruhig bleiben. Irgendwann habe ich gedacht, wir sind noch ganz schön viele, da musste ich ein bisschen anziehen", sagte Klosterhalfen im ZDF. Die Titelverteidigerin und Weltjahresschnellste Hellen Obiri (14:52,13/Kenia) steht ebenfalls im Finale. Hanna Klein schied mit ihren 15:28,65 Minuten chancenlos aus.

Kai Pfaffenbach REUTERS Zehnkämpfer Niklas Kaul: Bisher kein optimaler Wettkampf

Zehnkampf:

Deutschlands-Zehnkampfhoffnung Niklas Kaul muss sich für eine Medaille am zweiten Tag noch einmal steigern. Der U23-Europameister legte in den ersten fünf Disziplinen solide Leistungen hin, blieb insgesamt aber etwas unter seinen Möglichkeiten. Mit 4164 Punkten liegt Kaul zur Halbzeit auf Platz elf und steuert derzeit auf gut 8500 Zähler zu. Bestplatzierter Deutscher nach dem ersten Tag ist Kai Kazmirek auf Rang sieben mit 4315 Punkten.

Weltrekordler und Topfavorit Kevin Mayer aus Frankreich hat seine 9126-Punkte-Marke etwas aus den Augen verloren und rangiert auf Platz drei (4483). Der 27-Jährige hat in diesem Jahr noch keinen kompletten Zehnkampf bestritten.

Der Olympia-Dritte Damien Warner (29) aus Kanada, der in Götzis 8711 Punkte erzielt hatte, liegt mit 4513 Punkten in Führung. Stark unterwegs sind auch Lindon Victor (Grenada) und der als neutraler Athlet startende Russe Ilja Schkurenjow, die beide im Moment etwa 8600 Punkte anstreben.