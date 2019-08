Leichtathletik-DM Klosterhalfen pulverisiert 5000-Meter-Rekord

Konstanze Klosterhalfen hat für einen weiteren Paukenschlag gesorgt und ist zum nächsten deutschen Rekord gestürmt. Bei der Deutschen Meisterschaft in Berlin blieb die 22-Jährige aus Leverkusen über 5000 Meter in 14:26,76 Minuten mehr als 15 Sekunden unter der bisherigen Bestmarke von Irina Mikitenko aus dem Jahr 1999 (14:42,03).

"Das ist super. Ich wollte schnell laufen und schauen, was geht. Ich bin superhappy, dass das so geklappt hat", sagte Klosterhalfen, die ihre persönliche Bestmarke um fast 25 Sekunden unterbot.

Klosterhalfen hatte sich schon kurz nach dem Start abgesetzt und lief danach ein einsames Rennen. Im Ziel lag sie knapp 53 Sekunden vor der zweitplatzierten Alina Reh (15:19,42).

Ende Juni hatte Klosterhalfen, für die es der erste nationale 5000-Meter-Titel war, den bis dahin ebenfalls von Mikitenko gehaltenen deutschen Rekord über 3000 Meter um mehr als zehn Sekunden auf 8:20,07 Minute gedrückt.

Klosterhalfen, die in Oregon/USA trainiert, hatte zuletzt dreimal in Folge den deutschen Meistertitel über 1500 Meter geholt. Über ihre Paradestrecke ist die 22-Jährige in Berlin am Sonntag nicht am Start. Im Vorjahr hatte Klosterhalfen, die von Leipzigs RB-Manager Oliver Mintzlaff gefördert wird, bei der EM in Berlin Platz vier über 5000 Meter belegt.

Ihre deutlichen Leistungssteigerungen haben allerdings auch Argwohn hervorgerufen. Klosterhalfen hat Dopingandeutungen bisher vehement zurückgewiesen. Ihr Trainingscamp im Nike Oregon Project in Portland geriet allerdings schon häufiger in Verdacht. Dort trainiert unter anderem Großbritanniens Ausnahmeläufer Mo Farah.

Storl immer noch ohne Norm

Der zweimalige Kugelstoß-Weltmeister David Storl hat derweil seinen neunten Titel bei deutschen Freiluft-Meisterschaften verpasst. Der 29 Jahre alte Leipziger war wegen Rückenbeschwerden verspätet in die Leichtathletik-Saison eingestiegen und kam im Olympiastadion mit 19,77 Metern nur auf Platz drei. Damit verpasste Storl auch erneut die Norm für die WM Ende September in Doha/Katar. Meister wurde Simon Bayer vom VfL Sindelfingen mit 20,26 Metern.

Die Verantwortlichen des Deutschen Leichtathletik-Verbandes hatten allerdings bereits vor dem Wettkampf klargemacht, dass Storl bis zum internationalen Nominierungsschluss am 6. September Zeit bekommt, die Qualifikationsweite von 20,70 Meter noch zu erbringen.