99,6 Millionen Menschen haben die League-of-Legends-Weltmeisterschaft 2018 in Korea laut Veranstalter gestreamt. Zu Spitzenzeiten schauten 44 Millionen Menschen gleichzeitig zu. Damit übertrifft der E-Sport Finalserien großer Sportarten wie der US-Basketballliga NBA und der US-Baseballliga MLB.

Während die WM 2018 in Korea für den Gastgeber nach fünf Titeln in Folge unerwartet zur Blamage wurde, hoffen die diesjährigen Gastgeber auf eine positive Überraschung: Beim Turnier in Berlin, Madrid und Paris stehen die europäischen Chancen auf den Titel so gut wie lange nicht mehr. Hier finden sie alle wichtigen Infos zu den Worlds 2019.

Wie läuft die League-of-Legends-WM ab?

Im Gegensatz zu klassischen Weltmeisterschaften treten bei den Worlds keine Nationen gegeneinander an, sondern zumeist international besetzte Teams, die verschiedene Regionen der Welt repräsentieren. Zwölf Teams spielen vom 2. bis 8. Oktober in einer Vorrunde (Play-In Stage), vier qualifizieren sich für das Hauptfeld (Main Event). Die Teams der Play-In Stage im Überblick:

In der Hauptrunde sind zwölf Teams durch ihre guten Saisonergebnisse bereits gesetzt. Die 16 Teams treten in Vierergruppen an, die zwei Gruppenbesten ziehen in die K.o.-Phase ein. Die bislang für die Hauptrunde qualifizierten Teams im Überblick:

Die einzelnen Phasen des Turniers finden in verschiedenen europäischen Städten statt:

Vorrunde in Berlin (2. bis 9. Oktober)

Gruppenphase in Berlin (12. bis 20. Oktober)

Viertelfinale in Madrid (26. und 27. Oktober)

Halbfinale in Madrid (2. und 3. November)

Finale in Paris (10. November)

Wo werden die Spiele übertragen?

Die Partien können kostenfrei über die Homepage des Veranstalters oder Twitch verfolgt werden - in Englisch und Deutsch.

Wer sind die Titelfavoriten?

Fünf Weltmeistertitel in Folge hatten koreanische Teams gewonnen, bevor das chinesische Team Invictus Gaming im Vorjahr die Dominanz durchbrechen konnte. Die Worlds 2018 im eigenen Land waren ein Zeichen dafür, dass die Zeit der dominanten koreanischen Teams vorbei sein könnte. Im Viertelfinale war für die besten Teams aus der E-Sport-Hochburg Schluss.

Das erfolgreichste Team aller Zeiten, SK Telecom T1, hatte sich für die WM in Korea nicht mal qualifizieren können. Vor der WM in Europa ist der Rekordweltmeister jedoch wieder in Top-Form. Angeführt von Superstar Lee "Faker" Sang-hyeok ist SKT ein Anwärter auf seinen vierten WM-Titel.

Auch aus China kommen Kandidaten auf einen WM-Erfolg. Während Titelverteidiger Invictus Gaming eine durchwachsene Saison spielt, scheinen besonders FunPlus Phoenix und Royal Never Give Up in starker Form zu sein.

Martin Vornweg-Brückner/ DER SPIEGEL Luka "Perkz" Perkovic (links) und Rasmus "Caps" Winther wollen mit G2 Esports Weltmeister werden

Die europäischen Chancen auf einen Titel stehen bei der Heim-WM so gut wie seit dem Titel bei der ersten WM 2011 nicht mehr: G2 Esports ist das Team der Stunde, gewann in dieser Saison bislang alles, was es zu gewinnen gab - auch das Mid Season Invitational, die Generalprobe für die WM, bei dem das erste eindrucksvolle Kräftemessen mit der asiatischen Konkurrenz gegeben hatte. Auf jeder Position mit Top-Spielern besetzt, die hervorragend miteinander harmonieren, könnte G2 die weltweite Konkurrenz dominieren.

Die anderen westlichen Teams haben traditionell maximal Außenseiterchancen. Fnatic schaffte es im vergangenen Jahr als europäisches Team ins WM-Finale, unterlag dort jedoch klar. Nach dem Abgang von Starspieler Ramus "Caps" Winther zu G2 und einem mühsamen Start in die neue Saison scheint Fnatic jedoch derzeit durchaus in der Lage, bei einer guten Turnierkonstellation ähnlich weit zu kommen. Schwerer werden es die nordamerikanischen Vertreter haben. Team Liquid und Cloud 9 können in den K.o.-Runden für Aufsehen sorgen, werden jedoch voraussichtlich nicht um den Titel mitspielen.

Mehr über League of Legends im Video: