League of Legends "Perkz" führt G2 zu europäischem Titel - und ist nun Rekord-Champion

Nach dem Erfolg in der Hinrunde hat G2 Esports auch den Titel der Sommerserie in der europäischen League-of-Legends-Liga LEC gewonnen. Im Finale der Playoffs siegte das Team gegen Fnatic in einem lange ausgeglichenen Duell 3:2.

Fnatic war stark in die Best-of-Five-Serie gestartet und konnte gleich zweimal in Führung gehen. Die in der bisherigen Saison überragenden G2-Profis machten überraschend leichte Fehler, besonders Rasmus "Caps" Winther, wertvollster Spieler der Hinserie, spielte zu lange unter seinen Möglichkeiten. Im vierten Spiel fand er zu seiner Form führte sein Team zum Ausgleich.

Im entscheidenden Spiel trumpfte Luka "Perkz" Perkovic auf und sicherte G2 den Sieg in der Serie. Für "Perkz" ist es der sechste Titel, womit er nun der erfolgreichste Spieler in der Geschichte der europäischen Liga ist. Jungler Marcin "Jankos" Jankowski war bereits vor den Finalspielen als bester Spieler der Sommerserie ausgezeichnet worden und war auch in den Endspielen der stabilste G2-Spieler.

8 splits

7 finals

@G2Perkz now has more #LEC titles than any other player

Beide Teams waren durch starke Saisonleistungen schon vor dem Sommer-Finale in Athen für die im Oktober startende Weltmeisterschaft qualifiziert. Für G2 ist es bereits der dritte Titel dieser Spielzeit. Neben den Erfolgen in der Hin- und Rückserie gegen die europäischen Gegner hatte das Team auch beim Mid Season Invitational, der Generalprobe für die WM, gegen die internationale Konkurrenz gewonnen. G2 gilt somit als einer der Topfavoriten auf den WM-Titel. Aber auch Fnatic, im Vorjahr Vizeweltmeister, reist mit guten Chancen zu den Spielen in Berlin (2. bis 20. Oktober), Madrid (26. Oktober bis 3. November) und Paris (10. November).

Durch die Niederlage in Athen muss Fnatic bei den Regional Finals erneut antreten. Siegt das Team dort, kann es die WM-Vorrunde überspringen und sich direkt für die Hauptrunde zu qualifizieren. Bei den Regional Finals trifft Fnatic auf Origen, Splyce und Schalke 04, die um den dritten europäischen Startplatz beim Turnier spielen.