Im zweiten Halbfinale der Heim-WM hat sich der europäische Vertreter G2 gegen den dreifachen League-of-Legends-Weltmeister SK Telecom T1 durchgesetzt. Durch ein 3:1 in einer spannenden Best-of-Five-Serie ziehen sie ins Finale gegen das chinesische Team FunPlus Phoenix ein. Nach dem Finale 2018 zwischen Fnatic und Invictus Gaming ist es das zweite europäisch-chinesische Finale in Folge.

Mit einem Erfolg im Finale in Paris am Sonntag könnte sich G2 Esports nicht nur zum ersten europäischen Weltmeister seit der Premieren-WM 2011 küren. Nach Siegen in der europäischen Frühlings- und Sommerserie und dem Erfolg beim Mid Season Invitational, der Generalprobe für die WM, könnte G2 als erstes Team überhaupt alle Titel in einer Saison und damit den Grand Slam gewinnen.

Mehr zu G2 im Video:

Video Michal Konkol/Riot Games

SKT war mit einem vergleichsweise unerfahrenen Team um Starspieler Lee "Faker" Sang-hyeok nach Europa gereist. (Lesen sie hier mehr über den E-Sport-Superstar.) Im Halbfinale in Madrid setzten die G2-Spieler auf ihre Erfahrung, nutzten in einer ausgeglichenen Serie Fehler der Südkoreaner aus und drehten so auch teils leichte Rückstände in den Partien. Damit schlug G2 nach Damwon Gaming im Viertelfinale das zweite koreanische Team in Folge.

Es dauerte bis zum vierten Halbfinalspiel, bis G2 sich den ersten Baron-Buff der Serie sicherte. Die Europäer setzten den südkoreanischen Rivalen mit diesem Vorteil zunächst unter Druck, doch SKT erwischte G2-Botlaner Luka "Perkz" Perkovic und sein Team musste den aussichtsreichen Angriff abbrechen.

SKT versuchte nun in Überzahl die Basis von G2 zu stürmen und den Ausgleich in der Serie herbeizuführen. Doch als der Kampf ausbrach, war "Perkz" wieder zur Stelle, eliminierte vier Gegner und sicherte seinem Team den entscheidenden Sieg und damit den Finaleinzug.

WELCOME TO THE 2019 WORLD CHAMPIONSHIP FINALS, @G2esports!



A @G2Perkz quadrakill caps off a back and forth game four victory! See you in Paris! #Worlds2019 pic.twitter.com/G98399hegS — lolesports (@lolesports) November 3, 2019

Noch in den ersten zwei Partien hatte sich SKT die meiste Zeit Goldvorteile erspielt. Mit ganz unterschiedlichen Ausgängen: In Spiel eins ließen sie sich noch von einem Baron abbringen und stattdessen in einen Teamfight verwickeln. Diesen gewannen die Europäer deutlich, eliminierten alle SKT-Spieler und nutzten die Zeit, um die Basis der Südkoreaner zu zerstören. In Spiel zwei blieb SK Telecom souveräner und nutzte die eigene Führung zum Ausgleich.

Spiel vier verlief knapper, bis G2 leichte Fehler von SKT nutzte, um die Partie nach einer halben Stunde für sich zu entscheiden. Schon in diesem Spiel war es "Perkz", der in zwei schnell aufeinanderfolgenden Kämpfen fünf Eliminierungen zum Erfolg seines Teams beisteuerte.

