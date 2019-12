Hürden-Olympiasiegerin Karin Balzer ist am Dienstag im Alter von 81 Jahren verstorben. Das teilte der Leichtathletik-Weltverband auf seiner Webseite mit.

Für die DDR gewann Balzer 1964 in Tokio Gold über 80 Meter Hürden, acht Jahre später bei den Spielen von München sicherte sie sich über 100 Meter Hürden Bronze. Dazu gewann Balzer, geborene Richert, dreimal EM-Gold unter freiem Himmel (1966, 1969, 1971) und sogar fünfmal in Folge in der Halle (1967 bis 1971). Insgesamt stellte sie sieben Weltrekorde auf, als erste Frau lief sie die 100 Meter Hürden unter 13 Sekunden.

DPA Karin Balzer gewann im Alter von 26 Jahren Olympiagold in Tokio

Nach ihrer aktiven Karriere arbeitete Balzer als Trainerin beim SC Leipzig. Weil sie und ihr Ehemann Karl-Heinz sich gegen die in der DDR zunehmende Praxis auflehnten, Dopingmittel bereits an Jugendliche zu verteilen, wurde sie nach Dresden zwangsversetzt, wo sie als Sportlehrerin arbeitete.

Erst ab 1997 arbeitete Balzer wieder als Trainerin. Sie führte ihren Sohn Falk über 110 Meter Hürden in die Weltspitze und Anja Rücker 1999 zum überraschenden WM-Silber über 400 Meter.