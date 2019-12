Neuseelands Leichtathletik-Legende Peter Snell ist tot. Wie der Weltverband World Athletics bekannt gab, war der dreimalige Olympiasieger auf den Mittelstrecken am Donnerstag im Alter von 80 Jahren verstorben.

Seine Karriere war kurz, dafür aber umso beeindruckender. Snell hatte sich erst im Alter von 19 Jahren auf die Leichtathletik konzentriert. Drei Jahre später gewann er bei den Olympischen Spielen 1960 in Rom über 800 Meter. In Tokio 1964 gelang Snell, der von Arthur Lydiard, dem Begründer des Ausdauertrainings, trainiert wurde, als erst zweitem Läufer der Olympiageschichte nach dem Briten Albert Hill 1920 das goldene Double über 800 und 1500 Meter - ein Doppelerfolg, den seither kein männlichen Läufer mehr schaffte.

Zwischen den Spielen bewältigte Snell 1962 zudem das Kunststück, innerhalb einer Woche Weltrekorde über 800 Meter und die Meile aufzustellen, als neuseeländische Bestmarke steht die 800-Meter-Zeit von 1:44,3 Minute bis heute. Bereits im Jahr nach den Spielen von Tokio beendete Snell seine sportliche Karriere. In Neuseeland wurde er 2009 zum Ritter geschlagen und zum Sportler des 20. Jahrhunderts gewählt.

"Es sind sehr traurige Nachrichten, ein schwerer Verlust für Neuseeland", sagte der neuseeländische Sporthistoriker Ron Palenski. "In Bezug auf die Leichtathletik ist er wahrscheinlich der größte Athlet, den Neuseeland je hatte." Neuseelands Premierministerin erinnerte an "eine Legende, hier und auf der ganzen Welt".

Snell, der in Sportpsychologie promoviert und später das Human Performance Center an der University of Texas geleitet hatte, habe nach Angaben seiner Frau Miki bereits mehrere Jahre einen Herzschrittmacher benötigt. Er sei ganz plötzlich zuhause in Dallas verstorben: "Er legte sich hin, um die Nachrichten zu schauen, und schlief ein."