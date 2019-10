Leichtathletik Oregon Project wird offenbar eingestellt

Das umstrittene Nike Oregon Project wird offenbar beendet. Dies berichten das US-Magazin "Runner's World" und die "New York Times" übereinstimmend mit Verweis auf ein Memo von Nike-Geschäftsführer Mark Parker.

"Die Situation mit den anhaltenden unbegründeten Behauptungen lenken viele Athleten ab und beeinträchtigen ihre Fähigkeit, sich auf Trainings- und Wettkampfbedürfnisse zu konzentrieren", zitiert "Runner's World" den Nike-Chef Parker. "Ich habe daher die Entscheidung getroffen, das Oregon-Projekt zu schließen."

Der bisherige Cheftrainer und Gründungsvater des NOP, Alberto Salazar, war am 10. Oktober wegen Verstößen gegen die Anti-Doping-Regeln für vier Jahre gesperrt worden. Salazar wird in einem Bericht der US-Anti-Doping-Behörde Usada beschuldigt, auf gefährliche Weise die Leistung seiner Athleten gesteigert zu haben. Demnach sei es "nahezu sicher", dass der frühere Marathon-Star gegen Anti-Doping-Bestimmungen verstoßen habe.

Unter anderem soll Salazar mit Testosteron experimentiert haben. Das "Wall Street Journal" hatte berichtet, dass Salazar gemeinsam mit dem ebenfalls für vier Jahre gesperrten Arzt Jeffrey Brown in einem Labor auf dem Gelände des Nike-Hauptquartiers in Oregon ausprobiert haben soll, in welcher Konzentration eine neue Testosteroncreme zu positiven Dopingtests führen kann.

Auch Konstanze Klosterhalfen, bei der Leichtathletik-WM in Doha/Katar Bronzemedaillengewinnerin über 5000 Meter, gehörte bislang dem NOP an. Sie betonte zuletzt jedoch, ihr Trainer in Oregon sei Pete Julian und nicht Salazar persönlich.

In Kürze mehr bei SPIEGEL ONLINE