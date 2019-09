Leichtathletik-WM Sidorova gewinnt spektakulären Stabhochsprung-Wettbewerb im letzten Versuch

Stabhochsprung, Frauen

GOLD: Anzhelika Sidorova (ANA) 4,95 Meter

SILBER: Sandi Morris (USA) 4,90 Meter

BRONZE: Katerina Stefanidi (Griechenland) 4,85 Meter

In einem hochklassigen Wettkampf lieferten sich die US-Amerikanerin Sandi Morris und die als neutrale Athletin antretende Russin Anzhelika Sidorova ein packendes Duell. Inklusive der Versuche über 4,90 Meter blieben beiden fehlerlos. Über 4,95 entschied erst der letzte Sprung: Morris riss, Sidorova überquerte die Latte für Gold.

Die Weltjahresbeste Jennifer Suhr (USA) riss dreimal die Latte bei 5,80 Meter. Lisa Ryzih scheiterte als einzige deutsche Teilnehmerin im Finale an der Höhe von 5,70 Meter. Sie wurde mit im zweiten Versuch übersprungenen 5,50 Meter 17. und Letzte.

Für einen Aufreger sorgte die Schwedin Angelica Bengtsson: Erst brach ihr Stab, mit dem Wettkampfgerät einer Konkurrentin sprang sie im Wiederholungsversuch Landesrekord.

4x400-Meter-Mixed-Staffel

GOLD: USA 3:09.34 Minuten

SILBER: Jamaika 3:11.78 Minuten

BRONZE: Bahrain 3:11.92 Minuten

Bei der Erstaustragung dieses Wettbewerbs im Rahmen einer Weltmeisterschaft gewann die US-Staffel souverän. Wie im Vorlauf stand im Ziel ein neuer Weltrekord zu Buche. Allyson Felix, ohnehin schon die WM-Teilnehmerin mit den meisten Medaillen, holte ihre zwölfte Goldmedaille. Damit liegt sie wieder allein in Führung, der jamaikanische Sprinter Usain Bolt hat elf. Mit Felix in der Staffel traten Wilbert London, Courtney Okolo und Michael Cherry an.

Weitere Entscheidungen des Tages:

Dreisprung, Männer

100 Meter, Frauen

20 Kilometer Gehen, Frauen