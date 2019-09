Leichtathletik-WM Favoritin Price rettet favorisierte US-Hammerwerferinnen und holt Gold

Hammerwerfen, Frauen

GOLD: DeAnna Price (USA) 77,54 Meter

SILBER: Joanna Fiodorow (Polen) 76,35 Meter

BRONZE: Zhen Wang (China), 74,76 Meter

Die Weltjahresbeste DeAnna Price übernahm bereits im ersten Versuch mit 76,87 Meter die Führung, im dritten Durchgang erhöhte sie auf die Siegesweite von 77,54 Meter. Zu viel für die Polin Joanna Fiodorow, die mit persönlicher Bestleistung dennoch über Silber jubeln konnte.

Dass die Chinesin Zhen Wang Bronze gewann und keine der beiden anderen hoch gehandelten US-Amerikanerinnen, war eine Überraschung. Brooke Andersen war mit der zweitbesten Leistung 2019 angereist - und schied in der Qualifikation aus. Die Dritte der Weltjahresbestenliste, Gwen Berry, verabschiedete sich im Vorkampf mit drei ungültigen Versuchen. Die polnische Weltrekordhalterin Anita Wlodarczyk, die zuletzt dreimal in Folge den WM-Titel geholt hatte, war wegen einer Knieverletzung nicht am Start.

Vorkämpfe:

Über 100 Meter der Frauen haben sich Gina Lückenkemper und Tatjana Pinto für das Halbfinale qualifiziert. Im Anschluss an ihre Vorläufe übten sie scharfe Kritik an den neuen Kameras im Startbereich. Beim Diskuswerfen der Männer schied Christoph Harting, Olympiasieger von 2016, im Vorkampf aus.

Raphael Holzdeppe erreichte an seinem 30. Geburtstag das Finale im Stabhochsprung. In der Qualifikation übersprang er im dritten und letzten Versuch die geforderten 5,75 Meter. Ebenfalls im Finale ist Bo Kanda Lita Baehre, Torben Blech musste verletzt aufgeben. Ausgeschieden ist überraschend auch Weltrekordler Renaud Lavillenie aus Frankreich.

Weitere Entscheidungen des Tages:

Weitsprung, Männer

10.000 Meter, Frauen

100 Meter, Männer

50 Kilometer Gehen, Männer

50 Kilometer Gehen, Frauen