Leichtathletik-WM 29.9. 9/29/19 5:08 PM Florian Pütz Lisa Ryzih beginnt das Stabhochspringen der Frauen. Doch beim Versuch über die 4,50 Meter Einstiegshöhe kommt sie aus dem Tritt und schafft es nicht über die Latte. Dass sie die Höhe eigentlich drauf hat, steht aber außer Frage. Zwei Versuche hat sie gleich noch. Leichtathletik-WM 29.9. 9/29/19 4:59 PM Florian Pütz Und während gleich die Stäbe ausgepackt werden, wird es auch auf der Laufbahn interessant: Die Vorläufe der Männer über 200 Meter mit Shootingstar Noah Lyles sowie die Halbfinals der Frauen über 100 Meter mit Shelly-Ann Fraser-Pryce stehen an. Darüber halte ich Sie natürlich auch auf dem Laufenden. Leichtathletik-WM 29.9. 9/29/19 4:56 PM Florian Pütz Eigentlich war der Start des Finals der Stabhochspringerinnen erst für 19.40 Uhr eingeplant, aber da insgesamt 17 Athletinnen die Qualifikationshöhe von 4,60 Metern übersprungen haben, geht es etwas früher los. Die amtierende Weltmeisterin und Olympiasiegerin von 2016, Katerina Stefanidi, zählt wieder zu den Favoritinnen. Sie wird herausgefordert von den US-Amerikanerinnen um Jenn Suhr, die in diesem Jahr bereits 4,91 Meter überspringen konnte. Auch die Russin Anzhelika Sidorova, die als neutrale Athletin antritt, könnte eine Medaille gewinnen. Mit Lisa Ryzih ist auch eine Deutsche dabei. Sie hat nach Verletzungen aber wohl keine Medaillenchancen. Leichtathletik-WM 29.9. 9/29/19 4:52 PM Florian Pütz Auch die Geherinnen und Geher hatten in der vergangenen Nacht Probleme mit den hohen Temperaturen und der Luftfeuchtigkeit. Heute Abend wird es nicht viel besser sein, wenn die Geherinnen über die 20 Kilometer starten. Leichtathletik-WM 29.9. 9/29/19 4:50 PM Florian Pütz Die WM-Entscheidung im Marathon der Herren fällt in Doha am 5. Oktober. Aber viele Favoriten bleiben dem Rennen aufgrund der schwierigen Bedingungen fern und liefen lieber heute morgen in Berlin. Da wurde fast der Weltrekord geknackt. Leichtathletik-WM 29.9. 9/29/19 4:45 PM Florian Pütz Was bisher geschah... Leichtathletik-WM 29.9. 9/29/19 4:40 PM Florian Pütz Hallo und herzlich willkommen zum dritten Tag der Leichtathletik-WM. Heute erwarten uns fünf Medaillenentscheidungen. So sieht der Zeitplan aus: 19.00 Uhr: Stabhochsprung, Frauen 20.45 Uhr: Dreisprung, Männer 21.35 Uhr: 4x400-Meter-Mixedstaffel 22.20 Uhr: 100 Meter, Frauen 22.59 Uhr: 20 Kilometer Gehen, Frauen