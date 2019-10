Leichathletik-WM 1.10. 10/1/19 5:09 PM Marvin Rishi Krishan Huch? Der Olympiasieger Braz vergeigt seinen ersten Versuch. Leichathletik-WM 1.10. 10/1/19 5:07 PM Marvin Rishi Krishan Mühelos überwindet der 30-Jährige die erste Hürde von 5,55 Metern. Leichathletik-WM 1.10. 10/1/19 5:07 PM Marvin Rishi Krishan Der erste Springer steht bereit: Holzdeppe macht den Anfang. Leichathletik-WM 1.10. 10/1/19 5:02 PM Marvin Rishi Krishan Aus der französischen Familie Lavillenie sind zwei Brüder angereist: Renaud, der Weltrekordhalter im Stabhochsprung, schied überraschend in der Qualifikation aus. Sein jüngerer Bruder Valentin vertritt ihn im Finale. Leichathletik-WM 1.10. 10/1/19 4:57 PM Marvin Rishi Krishan Nur zwei DLV-Stabhochspringer haben die Vorkämpfe überstanden: Raphael Holzdeppe und Bo Kanda Lita Baehre. Beide haben heute aber wohl nur Außenseiterchancen, ein Platz auf dem Treppchen wäre eine große Überraschung. Leichathletik-WM 1.10. 10/1/19 4:51 PM Marvin Rishi Krishan Widmen wir uns direkt dem ersten Finale: Der große Favorit beim Stabhochsprung der Männer ist Titelverteidiger Sam Kendricks (USA). Ihn herausfordern können wohl nur das schwedische Wunderkind Armand Duplantis und der Olympiasieger Thiago Braz aus Brasilien. Leichathletik-WM 1.10. 10/1/19 4:40 PM Marvin Rishi Krishan Nach vier Tagen führen die USA mit insgesamt 13 Podiumsplätzen (viermal Gold) den Medaillenspiegel an. Dahinter folgt China mit sechs Medaillen (zweimal Gold). Beim Stabhochsprung und bei den beiden Rennen haben die USA heute erneut gute Aussichten. Leichathletik-WM 1.10. 10/1/19 4:31 PM Marvin Rishi Krishan Gestern gewann Gesa Felicitas Krause die erste Medaille für den DLV. Hier geht es zum Nachbericht des Kollegen Jan Göbel , der sich auch heute wieder aus dem Stadion in den Liveticker einschalten wird. Leichathletik-WM 1.10. 10/1/19 4:28 PM Marvin Rishi Krishan Herzlich willkommen zum SPIEGEL-Liveticker zur Leichtathletik-WM in Doha! Mein Name ist Marvin Rishi Krishan und ich führe Sie heute durch die Wettkämpfe. Medaillen werden in den folgenden Disziplinen vergeben: - Stabhochsprung (M) ab 19:05 Uhr - Speerwurf (F) ab 20:20 Uhr - 800 Meter (M) ab 21:10 Uhr - 200 Meter (M) ab 21:40 Uhr. Viel Spaß! Show more Tickaroo Liveblog Software