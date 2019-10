+++ Leichtathletik-WM im Liveticker +++ So läuft der achte Wettkampftag

Leichtathletik-WM 4.10. 10/4/19 1:36 PM Marvin Rishi Krishan Herzlich willkommen zum SPIEGEL-Liveticker zur Leichtathletik-WM in Doha! Heute gibt es Entscheidungen in sechs Disziplinen: - Hochsprung (M) ab 19.15 Uhr - Diskuswurf (W) ab 20 Uhr - 400 Meter Hürden (W) ab 20.30 Uhr - 3000 Meter Hindernisrennen (M) ab 20.45 Uhr - 400 Meter (M) ab 21.20 Uhr - 20 Kilometer Gehen (M) ab 22.30 Uhr. Florian Pütz wird für Sie das Geschehen begleiten. Viel Spaß! Show more Tickaroo Liveblog Software