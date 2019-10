Fazit zur Leichtathletik-WM Glänzend nur bei der Schadensbegrenzung

Die Leichtathletik-WM in Katar ist vorbei - und es war nicht alles schlecht. Die Leistung der Organisatoren darf lobend erwähnt werden. Dass der Veranstalter zur Halbzeit der Wettkämpfe Freikarten verteilte, um die Tribünen im Khalifa Stadium endlich vollzukriegen, um für ein bisschen Stimmung zu sorgen - auch eine gute Reaktion. Und so heiß war es dann ja auch nicht, zumindest bei den Veranstaltungen in der klimatisierten Arena.

Die Voraussetzungen waren das Problem dieser WM, das Turnier glänzte dementsprechend vor allem in Sachen Schadensbegrenzung.

Mehr fiel auch dem Präsidenten des deutschen Leichtathletik-Verbands Jürgen Kessing nicht ein, um zu einem positiven Fazit zu kommen. Na ja, manchmal sei es wegen der Höchstleistungen der Klimaanlagen in den Stadien sogar zu kühl gewesen, sagte er.

Aber es waren immer noch ziemlich warme Worte für eine Veranstaltung, die wohl nur in diesem Land stattgefunden hat, weil Schmiergelder geflossen sein sollen. In einem fairen Wettkampf hätte Katar diese Veranstaltung wohl nie bekommen. Auch nicht bekommen dürfen. Lesen Sie hier die Hintergründe: Marathon um Mitternacht - warum findet die Leichtathletik-WM in der Hitze Katars statt?

Selbst wenn man es schaffen würde, den Korruptionsverdacht auszublenden, lieferte diese WM genügend andere Gründe, um sie als weitere Entgleisung in einer von Gigantismus und Schmiergeld geprägten Sportwelt zu deuten.

Wo fängt man also am besten an: Bei den vielen Gastarbeitern, die sich auf den Baustellen für Katars Sportveranstaltungen haben tot schuften müssen? Bei der Meinungsfreiheit, die in Katar eingeschränkt ist; bei der Unterdrückung von Homosexuellen? Der Sport gibt sich gerne identitätsstiftend, nur wann will er damit endlich mal anfangen?

Grenzen wurden überschritten

Auch aus Sicht vieler Athleten dürfte das Fazit zu dieser WM verehrend ausfallen. Es hat 48 Marathonläufer gegeben, die bei enormer Hitze und Luftfeuchtigkeit ihr Rennen aufgeben mussten, viele von ihnen sind kollabiert, mussten mit Rollstühlen von der Strecke gebracht werden. Die Innenveranstaltungen mögen ertragbar gewesen sein, für die Marathon- und Geh-Wettbewerbe sind Grenzen überschritten worden, sodass es gesundheitlich bedenklich wurde.

ALI HAIDER/EPA-EFE/REX Marathonläuferin Anne-Mari Hyrylainen aus Finnland im Rollstuhl

IAAF-Präsident Sebastian Coe, früher Weltklasse-Mittelstreckenläufer, wäre bei dieser Veranstaltung als ehemaliger Sportler trotzdem gerne dabei gewesen, sagte er in seinem durchweg positiven Fazit. Es habe auf der Langstrecke "keinen einzigen Hitzeschlag gegeben." Coe scheint ein Glas-halbvoll-Typ zu sein.

Heute versteht sich der Brite vor allem als PR-Mann der Leichtathletik, er färbt Dinge schön und umschifft kritische Nachfragen. Dass es während der WM eine Dopingsperre gegen den Leichtathletik-Trainer Alberto Salazar gegeben hat? Coe habe bislang nur eine Zusammenfassung lesen können, aber die habe voll und ganz gereicht, um keinerlei Verdachtsmomente gegen die heutigen Athleten des Nike Oregon Projects zu erheben. Und was ist mit den Hormon-Operationen, die bei ehemaligen Athletinnen vom heutigen IAAF-Chefarzt durchgeführt worden sein sollen, um ihre Testosteronwerte zu senken - nur so hätten sie wieder eine Starterlaubnis erhalten können? Laut Coe hätten die Eingriffe nichts mit der Regel zu tun gehabt.

Der Athlet wird unwichtiger

Mit diesen ARD-Enthüllungen war die WM gestartet, und sie ging mit Negativschlagzeilen weiter, mit den Kameras, die Sprinter und Sprinterinnen vor ihrem Start von unten filmte. Mitten in den Schritt. Wichtig scheint nur zu sein, dass die Fernsehsender um eine Kameraeinstellung reicher sind. Intimsphäre von Sportlern? Nebensächlich.

Oliver Weiken/dpa Zehnkämpfer Niklas Kaul

Der Athlet selbst wird damit unwichtiger. Wie sonst ist auch zu erklären, dass die Profis in dieser Saison einen Extra-Monat an ihr Training anhängen mussten, um beim Jahreshöhepunkt im Oktober - statt wie üblich im August - noch in Form sein zu können; um dann WM-Siege teilweise vor leeren Tribünen feiern zu können? Als Niklas Kaul seinen Zehnkampf-Sieg auf einer Ehrenrunde mit allen anderen Mehrkämpfern aus dem Männer- und Frauenwettbewerb feierte, dürften Sportler gegenüber Fans im Stadion in der Überzahl gewesen sein. Es war 1 Uhr nachts.

Die WM ist vorbei, aber Katar bleibt der Sportwelt erhalten. Das Land hat sich in den vergangenen Jahren reihenweise Großereignisse gesichert. Das größte Prestige-Projekt steht noch aus - die Fußball-WM 2022.

Das Land steht jetzt schon im Zeichen dieses Turniers. Wer sich in Doha bewegt, sieht vor allem Großbaustellen. Autobahnen, U-Bahn-Linien, Luxushotels, neue Staatseinrichtungen - die Stadt wird praktisch rundumerneut, um im Winter in drei Jahren im Rampenlicht glänzen zu können. Jemand wie Coe würde sagen: Sportveranstaltungen sind Katalysatoren der Stadtentwicklung. Das mag auch zutreffen. Fragt sich bloß, für wen?

GIUSEPPE CACACE / AFP Bauarbeiter in Katar

Nach der WM 2022 laufen die Arbeitsgenehmigungen etlicher Gastarbeiter aus, sie werden dann nicht mehr gebraucht und müssen das Land verlassen. Kommen sollen dann vor allem die Touristen, darauf baut Katar für die Post-WM-Zukunft, um unabhängig von Öl zu werden. Dafür soll die Fußball-WM werben, dafür gibt das Land Milliarden aus. Ein riskanter Plan, denn attraktiv ist Katar für den Massentourismus als Reiseland eigentlich nur im etwas milderen Winter.

Auf ein positives Image Katars hat diese Leichtathletik-WM jedenfalls nicht eingezahlt. Auch wenn man nicht jede Empörung teilen muss, so bleiben doch genügend Argumente in Erinnerung, die belegen, dass es diese WM an diesem Ort nie hätte geben dürfen.