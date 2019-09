Leichtathletik-WM 28.9. 9/28/19 4:34 PM Florian Pütz Renaud Lavillenie ist der Superstar im Stabhochsprung, aber mit der WM hat er ein, nun ja, besonderes Verhältnis. Viermal gewann er WM-Bronze, einmal Silber, aber nie wurde er Weltmeister. Auch in diesem Jahr nicht. Denn gerade ist er in der Qualifikation zum dritten Mal an 5,70 Metern gescheitert. Enttäuscht liegt er auf dem Boden und schlägt sich die Hände vor das Gesicht. Ein bitterer Moment für den Franzosen. Leichtathletik-WM 28.9. 9/28/19 4:28 PM Florian Pütz Während wir auf die Hammerwerferinnen warten, laufen noch die Vorläufe über 800 Meter der Frauen sowie die Qualifikation im Stabhochsprung der Männer. Leichtathletik-WM 28.9. 9/28/19 4:24 PM Florian Pütz Vor wenigen Minuten lief hier noch die Siegerehrung zum Marathon der Frauen. Die Kenianerin Ruth Chepngetich hatte gewonnen, das geriet aber eher zur Nebensache. Denn 28 Läuferinnen mussten das Rennen aufgrund der hohen Temperaturen aufgeben. Mehr dazu lesen Sie hier: Leichtathletik-WM 28.9. 9/28/19 4:20 PM Florian Pütz Mit dem Finale über 100 Meter steht ein Highlight dieser Weltmeisterschaft bevor. Dort hat es der umstrittene Christian Coleman (Foto) aus den USA mit einer 9,88 ins Finale geschafft. Dazu aber später mehr. Gleich beginnen die Frauen im Hammerwurf und knapp eine Stunde später geht's mit dem Weitsprung der Männer los, das wird ein herrlicher Abend. Reuters / Ahmed Jadallah Leichtathletik-WM 28.9. 9/28/19 4:15 PM Florian Pütz Das Programm in Doha läuft bereits seit 15 Uhr, mehrere Vorläufe und Qualifikationsrunden standen an. Beispielsweise im Diskuswerfen der Männer, dort ist Christoph Harting ausgeschieden, der deutsche Meister Martin Wierig hat es aber ins Finale geschafft. Ab 18.25 Uhr stehen nun sechs Medaillenentscheidungen bevor. Der Zeitplan 18.25 Uhr: Hammerwurf, Frauen 19.40 Uhr: Weitsprung, Männer 20.10 Uhr: 10.000 Meter, Frauen 21.15 Uhr: 100 Meter, Männer 22.30 Uhr: 50 Kilometer Gehen, Männer 22.30 Uhr: 50 Kilometer Gehen, Frauen Leichtathletik-WM 28.9. 9/28/19 4:10 PM Florian Pütz Herzlich willkommen zum zweiten Tag der Leichtathletik-WM. Nach dem nächtlichen Marathon der Frauen habe ich heute erstmal ausgeschlafen, bin aber jetzt topfit für die nächste Nachtsession. Es wird nämlich wieder spät. Gehen wir doch mal den Zeitplan durch. Show more Tickaroo Liveblog Software