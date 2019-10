Zehnkampf-Weltmeister Niklas Kaul König von Katar

Als den Konkurrenten auf den finalen 1500 Metern die Puste ausging, begann Niklas Kaul zu schweben. Zumindest wirkte das so, da sein Vorsprung mit jedem Schritt größer wurde. Tatsächlich lief er diesen Schlussakt zwar schnell, aber ziemlich gleichmäßig. Kein Kontrollverlust. Nach 4:15,70 Minuten hatte er dann auch diese letzte von zehn Disziplinen gemeistert. Erschöpft fiel er nach dem Zieleinlauf zu Boden. Als Weltmeister im Zehnkampf (8691 Punkte).

Es ist eine Leistung zwischen Überraschung und Sensation. Kaul wollte sich da nicht so genau festlegen, also sagte der 21-Jährige: "Es fühlt sich sehr surreal an." Er habe sich zwar gedacht, dass der Tag gut werden würde. Aber so gut? "Damit hätte ich nie gerechnet." Nun sei er "umso happier". Dann versuchte er das Geschehene auch schon zu analysieren. "Ich habe Disziplin für Disziplin abgearbeitet." Es klang beinahe so, als wäre der Zehnkampf irgendein Bürojob. Kann doch jeder machen.

Der Zehnkampf ist aber der Sport der Könige. Wer hier besteht, ist ein Alleskönner, Zehnkämpfer müssen die ganze Bandbreite der Leichtathletik beherrschen: Laufen im Vollsprint, hoch springen und weit fliegen, Werfen mit Diskus und Speer. Vor allem müssen Zehnkämpfer aber durchhalten können, in Doha begann der Wettkampf am Mittwoch und endete in der Nacht auf Freitag gegen 0.30 Uhr Ortszeit. Schmerzen sind fast immer Thema. Kaul plagten während der Wettkampftage Magenschmerzen, er aß dann mehr und trank weniger Wasser. In der Hitze von Katar klang das nicht wirklich nach einer empfehlenswerten Therapie.

Kaul ist als großes Talent zu dieser WM gereist. In diesem Jahr hatte der Lehramtstudent die Europameisterschaft gewonnen, aber bei den U23-Junioren. Drei Jahre zuvor war er U20-Weltmeister geworden. Kaul gilt als großes Versprechen für die Zukunft, aber dass die Zukunft schon in Katar beginnen würde? "Damit hat keiner gerechnet", sagte sein Teamkollege Kai Kazmirek später. Er sprach auch von einem "sehr reifen und sehr bodenständigen" Athleten.

Als Mayer ausfiel, begann die Aufholjagd

Dieses Reifezeugnis legte Kaul bei der achten Disziplin, dem Stabhochsprung, ab. Er hatte gerade die Latte bei fünf Metern übersprungen, ziemlich souverän sogar - um diesen Wettbewerb dann ohne weiteren Versuch zu beenden. Warum Kraft verschenken, wenn er seine große Stärke doch erst noch ausspielen kann? Die wahre Machtdemonstration dieses Abends folgte mit dem Speerwerfen, dem vorletzten Wettkampf. Als Kaul dort im ersten Versuch auf 75,42 Meter kam, begann das große Rechnen: Ist vielleicht Bronze möglich?

Doch im zweiten Versuch flog der Speer noch weiter, bei 79,05 Meter landete er - im Zehnkampf eine historische Bestweite. Nun war klar: Es geht um Gold, das wusste auch Kaul. "Die Chance bekommst du vielleicht nie wieder", habe er sich in diesem Moment gedacht, und für den Abschluss nahm er sich vor: "Jetzt musst du alles geben." Das klingt so einfach, aber auch "alles geben" reicht in diesem Wettbewerb manchmal nicht, um in den zehn Prüfungen bestehen zu können. Das wusste an diesem Abend keiner besser als Kevin Mayer.

Dylan Martinez / REUTERS Favorit Kevin Mayer schied unter Tränen aus dem Wettbewerb aus

Mayer ist der Weltrekordhalter im Zehnkampf, er war auch für den WM-Titel in Katar vorgesehen und er lag bis in die Nachmittagsstunden sogar in Führung. Aber dann endete sein Tag vorzeitig, mit Tränen im Stabhochsprung. Unter Schmerzen an der Achillessehne hatte der Franzose aufgeben müssen. "Ich war so wütend, dass ich weinen musste", sagte Mayer. Beide Tage habe er "unter schlimmen Schmerzen gelitten", aber irgendwann quälten ihn sogar kleine Tippelschritte. "Ich konnte es nicht mehr ertragen", sagte er, und der 27-Jährige ergänzte: "Aber das ist Zehnkampf."

"Hier hat keiner eine Medaille erwartet"

Der Zehnkampf ist voll von Dramen, und mit Niklas Kaul hat er seinen jüngsten Weltmeister der Geschichte bekommen, den ersten Deutschen seit Torsten Voss im Jahr 1987. Einen Weltmeister, der auch in diesem großen Moment sehr ruhig und nachdenklich wirkte. Andere Wettbewerbe seien schon schwerer gewesen, sagte Kaul trotz einer beeindruckenden Aufholjagd (nach dem ersten Tag nur Elfter), der Druck sei woanders größer gewesen. "In der Jugend musste ich die Titel gewinnen. Aber hier hat keiner eine Medaille erwartet." Er würde sich nun auch nicht als den besten Zehnkämpfer bezeichnen wollen, "aber vielleicht als den konsistentesten".

Am Ende lag er sogar mit kleinem Vorsprung vor Maicel Uibo aus Estland (8604 Punkte) und dem Kanadier Damian Warner (8529).

Für Olympischen Sommerspiele in Tokio 2020 wolle Kaul nun in allen Kategorien noch mehr rausholen, überall etwas besser werden, der Fokus müsse voll aufs Training gerichtet sein. Diesen Rat habe ihm sein Vorbild Asthon Eaton gegeben, der inzwischen vom Profisport zurückgetretene Olympiasieger von 2012 und 2016. Nicht gerade der schlechteste Zehnkämpfer, von dem Niklas Kaul noch dazulernen kann.